Resmi Gazete'de yayınlanmış olan son ÖTV düzenlemeleri ışığında, araç şirketleri yeni fiyat artışlarını peş peşe duyurmaya başladı. Hatta geçen ay 3 kere zam yapan bile oldu. Hem sıfır hem de ikinci el araçları etkileyen bu artışlar, vatandaşları istedikleri aracı satın alabilmek için finansal yardım arayışına itti. Bu ihtiyacı gören İş Bankası, 300 bin liralık bir kredi ile vatandaşlara yardımcı olmak için devreye girdi.

Bankanın taşıt kredisi, araç sahibi olmak isteyen bireyler için pratik bir çözüm sunuyor. Banka önemli miktarda desteği uzun vadelerle müşterilere ulaştırarak araç alma hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki İş Bankası araç kredisinde faiz oranları nasıl? İşte son durum.

FAİZLER GEÇEN AYA ORANLA ARTTI

Özel bankalardan alınan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranları artmakta, bu da geri ödeme tutarlarının geçmişe kıyasla yaklaşık 2 ila 3 kat daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Birçok vatandaş daha uygun fiyatlı seçenekler arayışıyla kamu bankalarına yönelmiş, ancak reddedilen başvurular nedeniyle gecikmelerle karşılaşmıştır. Ancak İş Bankası anında 300 bin lira vererek farkını gösterdi.

İş Bankası son kampanyasında 300 bin TL taşıt kredisi için yüzde 3,49 gibi rekabetçi bir faiz oranı sunuyor. Geçtiğimiz ay bu oran 2,49’du. Biraz artış olsa da kredi bulmanın zor olduğu şu günlerde nakit ihtiyacı olanlar için önemli bir fırsat.

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Türkiye İş Bankası'nın sunmuş olduğu düşük faizli kredilerle bireyler, sıfır ve 2. el araç piyasasında artan fiyatlara rağmen yepyeni bir otomobil sahibi olabilecek. İşte kredinin örnek ödeme tablosu: