Enflasyon yükselmeye devam ederken, vatandaşlara kullandırılan kredilerle ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. Çok sayıda bankanın sunduğu çeşitli bireysel kredi kampanyaları arasında bazıları diğerlerinden ayrılıyor.

Hem kamu bankaları hem de özel finans kuruluşları, acil ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bireysel kredi ya da nakit avans gibi fırsatları sık sık duyuruyor. Ancak bu kredi seçenekleri bireylerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olmasına rağmen, birçok kişi yüksek faiz oranları ya da zorlayıcı taksit tutarları nedeniyle bu kredileri kullanmaktan çekiniyor. Buna karşın ING, kısa bir süre önce yeni bir bireysel kredi paketi sunarak pazarda önemli bir etki yarattı. İşte ING’nin yeni teklifinin detayları.

ING İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Bireysel kredi başvurusunda bulunurken, gerekli belgelerin neler olduğunu bilmek ve hazır olmak kredinin hızlı bir şekilde onaylanması için önemlidir. Bu gereklilikler genellikle bankalar arasında tutarlı olsa da, küçük farklılıklar olabilir. ING’nin kredisi için şu belgeler gereklidir:

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport. Yabancı uyruklular için pasaport ve ikamet izni. İkamet Belgesi veya elektrik faturaları (doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturaları) gibi son 3 aylık ikamet belgesi. Çalışma durumuna bağlı olarak:

a. Maaşlı çalışanlar: Bir önceki aya ait maaş bordrosunun bir kopyası veya şirketin imza sirkülerini içeren bir maaş mektubu. Maaş mektubu veriliyorsa, şirketin imza sirküleri de gereklidir.

b. Emekliler: İlgili sosyal güvenlik kurumu tarafından düzenlenmiş bir kimlik belgesi ve geliri doğrulamak için banka hesap cüzdanının fotokopisi.

ING İHTİYAÇ KREDİSİ ÖRNEK MALİYET HESAPLAMALARI

ING’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan 30 ve 100 bin TL tutarlarındaki ihtiyaç kredisi paketinin faiz ve vade oranları şöyle:

Kredi Tutarı: 30 Bin TL

Finansman Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: % 3,34

Aylık Taksit: 2.037 TL

Kredi Tutarı: 100 Bin TL

Finansman Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: % 3,44

Aylık Taksit: 6.879 TL