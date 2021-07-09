Bangladeş’de, Fabrikada Çıkan Büyük Yangın 52 Kişiyi Öldürdü

İtfaiye ve sivil savunma müdür yardımcısı Debashis Bardhan, Perşembe öğleden sonra yangının başkent Dakka'nın doğusundaki Rupganj'daki altı katlı Hashem Foods Ltd. fabrikasının zemin katında başladığını söyledi.

Devlete ait Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansının bildirdiğine göre, polietilen ve berrak tereyağı gibi kimyasalların ve yanıcı maddelerin varlığı fabrikadaki yangına katkıda bulundu ve kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Bazı işçiler yangından kaçmak için çatıdan atladı.

BSS, Narayanganj ilçe itfaiye ve sivil savunma müdür yardımcısı Abdul Al Arifin'e atıfta bulunarak Perşembe günü yangından kaynaklanan yanıkların ardından çatıdan atlayarak üç kişinin öldüğünü bildirdi. BSS, itfaiye ve sivil savunma direktörü Yarbay Zillur Rahman'a atıfta bulunarak, Cuma günü kurtarılan cesetlerin neredeyse hiçbirinin tanınmadığını bildirdi.

Al Arifin, binanın katlarının her birinin yaklaşık 35.000 fit kare (3.250 metrekare) olduğunu, ancak yalnızca iki merdivenle erişilebildiğini, yani yangın merdivenlere yayılırken birçok işçinin dışarı çıkamayacağını söyledi. Reuters, çatıya çıkan merdivenlerin kilitlendiğini bildirdi.

Yetkililer, binadan 25 kişinin kurtarıldığını söyledi. Yangında çoğu fabrika işçisi ve çalışanları olmak üzere en az 50 kişi yaralandı.

BSS, yangının Cuma öğleden sonra kontrol altına alındığını ve kayıp işçilerin akrabalarının fabrika binasının dışında ve çevresinde gösteriler düzenlediğini bildirdi.

Reuters'in Al Arifin'e dayandırdığı haberine göre, Narayanganj bölge idaresi olayı incelemek için beş üyeli bir soruşturma komitesi kurdu.

2013'te Bangladeş'in başkentindeki bir hazır giyim fabrikasının tamamı çöktüğünde 1000'den fazla kişi öldü ve ülkenin fabrika işçilerinin (büyük bir kısmı hazır giyim sektöründe çalışan) güvenlik standartlarını gündeme getirdi.

Olaydan sonra 200'e yakın marka ve 1.600'den fazla fabrika, işçiler için güvenli çalışma ortamlarını teşvik eden bir anlaşma imzaladı.

Ancak yine de, çoğu yasa dışı çalışan ve yeterli yangın ve bina güvenliği standartları olmadan çalışan Güney Asya fabrikalarında yangınlar ve kazalar yaygın olabilir.