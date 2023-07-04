Balık burcu ve yükselen balıklar 4 Temmuz 2023 tarihinde zorlanmadan hayatlarında kontrolü ele alacaktır. Her ne kadar onlar yeni günde geniş kitlelere hitap ediyor olmasa bile farkında olmadan statüleri yükselecektir. Bunun olması ise statülerini yükselmesine yardımcı olacak olan birinin dikkatini çekmeleri ile gerçekleşecektir. Bir kişi balık burçlarının yapmış olduğu başvuruyu inceleyecek ve onları takdir edecektir. Bu kişi 3 bir şahıs aracılığı ile balık burçlarının hakkında bir şeyler duyabilir ya da sosyal medya aracılığı ile balık burçlarını izleyebilir. Onların şu anda yapabilecekleri en kötü şey yeteri kadar iyi olmadıkları düşüncesi sebebiyle endişe duyup pes etmek olacaktır. Bir yakınları ile ihtiyaç duydukları zaman kafa kafaya vermek burç sahipleri için iyi bir fikir de olabilir. Onların yalnız başlarını çözmekte güçlük çektikleri problemler arkadaşları sayesinde rahat bir şekilde çözülebilir. Özellikle aile üyelerinden biri ya da yakın bir arkadaşları yardım teklifinde bulunursa problem kendiliğinden bile çözülmüş görünecek.

Burç sahipleri gün içerisinde sosyal gruplar içinde olabilir ve sosyalleşebilir. Yeni günde gelecek ümitlerini gerçekleştirmek adına da rahat bir şekilde davranacak olan burç sahipleri çeşitli aksiyonlar alacaktır. Burç sahiplerinin ilgilendikleri işler ile ilgili riske girmeleri de mümkün gözükmektedir. Diğer taraftan burç sahipleri olası tartışmalara karşı dikkatli olmalı ve buna göre davranmalıdır. Onlar akşam saatlerinde sevdikleri bir insan ile beraber zevk aldıkları programları da katılabilir.

Yeni günde geri çekilmek ve diğer bir kişiye izin vermek balık burçlarına göre olmayacaktır. Onlar kendilerini ön plana atacak ve en çok kendilerine güvenecektir. Geri planda kalmayı tercih etmeyecek olan burç sahipleri karar veren kişi konumunda olmayı da sevecektir. Bu durum burç sahiplerinin işlerinin daha kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı da olabilir.