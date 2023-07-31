Balık burcu ve yükselen balık burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde bir konu ile ilgili olarak günün ilk saatlerinde kendilerini kararsız ve karamsar hissedebilir. Bu durum onların ileriye doğru adım atmalarını zorlaştıracaktır. Günün ilk saatlerinde bozulan bir ilişki ya da yanlış bir anlaşılma onlar için söz konusu olabilir ve günün ilerleyen saatlerinde onların sosyal hayatları için uygun bir hal alacaktır. Kendileri olma konusunda daha özgür hissedecek ve bu durumun sebebi diğer insanların onlara eskisi kadar baskı uygulamaması olacaktır. Artık burç sahiplerinin bu durumu kabul etmemeleri kendileri için bir farklılık yaratabilir. Onlar fikirleri ve kendi eylemleri ile doğal olarak diğer insanları iyileştirmeye de yönlendirecektir.

İlişki cephesinde burç sahipleri enerjilerini doğru bir şekilde yönetmeye çalışmalıdır. Onlar için süregelen tartışmaları görmezden gelmek diğer insanlara fayda getirmeyecek olan bir durumdur. Burç sahiplerinin özellikle beraber çalıştıkları ve yaşadıkları insanlara karşı bir problemleri bulunuyorsa onlar da işlerini sıkarak bu konuyu çözmeye odaklanmalıdır. Burç sahiplerinin bulundukları ortam neredeyse hiç çaba harcamadan göz bebeği olacak ve onlar bu sayede hayatlarına yeni insanlar katacaktır. Balık burçları ve yükselen balık burçları kendileri için her açıdan verimli ve şanslı geçen bu günde gerçekleştirmek istediklerini buluyorsa bu durumlara şans vermelidir.

Burç sahipleri için yeni gün ekstra zihinsel disiplin gerektirecektir. Eğer onlar geçmişteki benliklerine daha düzenli olacakları konusunda ısrar ediyor olsalar bile onlar önceki durumları ile aynı yerde kalmış olabilir. Balık burçları değişimin geldiğini hissetse de bunu bazen hayata geçirmek zordur. Eğer onlar kendilerini yeteri kadar motive etmediyse bunu yapmaktan korkacaktır. Hedeflerini ve niyetlerini yazmak burç sahiplerinin daha iyi odaklanmalarına da fayda gösterecektir. Onlar kendilerini hayal kırıklığına uğratmamalı ve bazı kişisel ödevler vermelidir.