Balık burcu ve yükselen balık burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde diğer insanların kendileri ile ilgili son zamanlardaki görüşler arasında sıkışıp kalacaktır. Onların kendileri ile ilgili duyabilecekleri yargılayıcı ifadeler burç sahiplerinin kendileri hakkında algıları düzeltmek yerine o insanlardan saklanarak davranmalarına yol açabilir. Bu durum bir diğer insanı hasta etmeyi umarak diğer insanı zehirleyebilir. Bunu yapmak diğer bir insanın davranışları sebebiyle kendi ruhlarına ceza vermek olacaktır. Yeni günde balık burçlarının ve yükselen balık burçlarının hatırlaması gereken konu hayatın kısa olduğudur. Bu sebeple onlar diğer insanların hayatlarını yargılamalarına rağmen nasıl isterse öyle yaşamalıdır.

Yeni günde balık burçları ve yükselen balık burçları için her şey hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Bir bir aydınlatıcı tüm harika şeyler balık burçlarının önüne çıkacak fakat onlar farklı bir bakış açısıyla seçim yapma fırsatına sahip olacaktır. Onlar bazı yanıtlara ulaşmak adına sabırsızlanıyor olabilir ve hayattan daha büyük hissettirebilecek kararlar almak adına baskı görebilirdir. Kendilerine burç sahipleri olaylar ile ilgili çeşitli artıları ve eksileri tartmak adına izin vermelidir. Yeni günde eleştirel düşünme becerilerini de kullanacak olan burç sahipleri yeni fikirleriyle hayatlarında ilerleyecektir. Balık burçlarına hayat bir hayal kurdurtacak ve onlar bu hayallerin tamamen somutlaşmasına yardımcı olacak seçimler yaparsa işler hızlanacaktır.

Balık burçları ve yükselen balık burçları için güne başlamak devam ettirmek kadar önemli olacaktır. Onlar hangi dürtüleri ile bunu nasıl yapacaklarına karar verdiklerini bilmeli ve buna göre davranmalıdır. Onlar değişken olan ruh hallerini yönetebilmeleri için beklentilerinin ve mantıklarının gereklerini duymak zorunda olduklarını da hatırlamalıdır. İlişki hayatında ise balık burçları ve yükselen balık burçları daha belirgin olan kararlar alacak ve işlerini daha kalıcı bir hale getirmek için görüşmeler gerçekleştirecektir.