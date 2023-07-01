Balık burcu ve yükselen balıklar kariyer hayatları ve işler ile ilgili beklemedikleri şaşırtıcı bir gelişme içinde yer alabilir. Burç sahipleri hem ofis hem de ev içinde belirli düzenler kurmak isteyecek ve bu yönde adım atacaktır. Onlar ilişkiler ve araçlar anlamında bereketli ve şanslı bir sürece de giriş yapacak. Diğer taraftan yeni fikirlerinden ya da projelerinden alacakları meyveler de balıkları ve yükselen balıkları heyecanlandırabilir. Bu dönemde onlar kendileri üzerinde baskı yaratan ve kendilerini manipüle eden her şeyden uzak kalmalı ve bu yönde davranışlar sergilemelidir.

Oğlak dolunayı ile beraber kova burçları başta sosyal konular olmak üzere partiler denekler kalabalıklar popülerlik yeni tanışmalar gibi durumlar ile de yakından ilgilenebilir ve bu konular üzerinde yeni gelişmeler yaşayabilir. Onlar için böyle dönemlerde tavsiye edilen durum serin kanlı olmaları ve bu yönde davranış sergilemeleri olacaktır. 10 Temmuz tarihinde ise balık burçları özellikle ilişkileri ve uzun süren ilişkileri ile yakın bir şekilde ilgilenecektir. Burada onlar kendilerine daha çekici ve enerji kesintiler diğer taraftan iletişim konusunda sıkıntılar ve yanlışlıklar yaşamaları da önemli bir durum olmaktadır. Onlar bu süreci değerlendirdikleri sırada diğer kişilerin yorumlarına kulaklarını tıkamalı ve bu yönde ilerlemelidir. İç seslerini dinleyerek ilerlemeleri onlara fayda gösterecek.

Ay sonuna doğru ise ofis yaşamları evcil hayvanlar ve sağlıkları ile ilgili konularda gelişmeler balık burçları ve yükselen balıkları beklemektedir. Günlük yaşamda ve iş ortamında cesaret ve özgüven içerisinde hareket edecek olan balık burçları fikirlerini dile getirmekten çekinmemeli ve özgür davranmalıdır. Burç sahipleri egolarını kontrol altında tuttukları ve aşırı iddialı olmadıkları süre boyunca yaratıcılıkları ile takdir edileceklerdir. Onlar fazla iş yükü almaktan ve sağlıklarını zorlamaktan kaçınmalıdır.