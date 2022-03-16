Balerin Ukrayna Savaşı Nedeniyle Rus Şirketini Bıraktı

Hollandalı örgüt, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren Rus balerin Olga Smirnova'nın Moskova'daki Bolşoy Balesi şirketinden ayrıldığını ve Hollanda Ulusal Balesi'ne katılacağını açıkladı.

Hollanda Ulusal Bale Direktörü Ted Brandsen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu hareketi yönlendiren koşullar inanılmaz derecede üzücü olsa bile, hollanda'daki şirketimizle dans etmesi bir ayrıcalıktır." dedi.

Kendi kuşağının en büyük dansçılarından biri olarak kabul edilen 30 yaşındaki Smirnova, bu ayın başlarında mesajlaşma uygulaması Telegram'daki savaşa karşı olduğunu dile getirmişti.

"Rusya'dan utanacağım hiç aklıma gelmedi, yetenekli Rus halkıyla, kültürel ve atletik başarılarımızla her zaman gurur duydum." diye yazdı. "Ama şimdi bir çizgi çekildiğini hissediyorum."

Bale sözcüsü, Smirnova'nın şu anda fiziksel olarak Hollanda'da olduğunu doğruladı.

"Sadece diğer tüm Rusların belki de Ukrayna'da yaşayan akrabaları veya arkadaşları olması veya büyükbabamın Ukraynalı olmasıyla ilgili değil ... 20. yüzyıldaymışız gibi yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

İstiladan bu yana çok sayıda yabancı sanatçı Rusya'daki görevlerinden istifa etmesine karşın, Smirnova açık arayla ayrılan en büyük yerel yıldız oldu.

Soğuk Savaş'ın zirvesinde, Sovyetler Birliği, özellikle 1961'de Kirov Balesi'nin Paris'e yaptığı bir ziyaret sırasında sığınma talebinde bulunan efsanevi dansçı Rudolph Nureyev gibi yüksek profilli sanatçılar tarafından bir dizi utanç verici ilticaya maruz kaldı.

Aralarında seçkin şef Valery Gergiev ve soprano Anna Netrebko'nun da bulunduğu Rus sahnesinin pek çok yıldızı Ukrayna'nın işgalini eleştirmeyi reddetti ve Batı'daki işlerinden alındı veya turlar iptal edildi.

St Petersburg'daki Mariinsky Balesi'nde beş yıl geçiren 22 yaşındaki Brezilyalı dansçı Victor Caixeta da Amsterdam merkezli şirkete katılıyor.