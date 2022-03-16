Suriyeli Hayatta Kalanlar İçin, Rusya'nın Ukrayna'daki Taktikleri Çok Benzer

Rami el-Fares, suriye'nin isyancıların elindeki İdlib vilayetinin güneyindeki Kfar Nabel kasabasındaki cerrahi hastaneyi X-ray operatörü olarak çalıştığı beş yıl boyunca vuran düzinelerce hava saldırısıyla hala sarsıldığını söylüyor.

2014'teki ilk saldırıda yeni doğmuş bir bebek ve iki doktorun öldüğünü söylüyor.

Suriye hükümeti ve müttefik Rus güçlerinin 2019'un sonlarında Kfar Nabel ve çevresini bombalamasının ardından kaçtığı daha kuzeydeki Armanaz kasabasından El Cezire'ye verdiği demeçte" Artık hedef alınmadığımızdan emin olmak için koordinatları Birleşmiş Milletler ile paylaştık." dedi.

El-Fares geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki bir doğum hastanesini bombaladığını görünce, anılar geri geldi.

"Aynı bizim yaşadıklarımız gibiydi. Aynı taktikler ve sahneler." el-Fares, Rusya'nın Suriye hükümet güçlerini desteklemek için 2015'te hava saldırıları düzenlemeye başlamasıyla hastanelere yönelik saldırıların arttığını iddia etti.

"Sürekli korku içinde yaşıyorduk. Bunu asla unutamayacaksın."

Rusya, Ukrayna ve müttefikleri tarafından savaş gerekçesi olarak reddedilen bir iddia olan Ukrayna'yı "silahsızlandırmak ve "silahsızlandırmak" için "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı dönemde sivil altyapıyı hedef aldığı iddialarını reddediyor. Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, 9 Mart'ta vurulan Mariupol hastanesinin hastaları tedavi etmeyi bıraktığını ve "aşırı radikal Azak Taburu'nun üssü" olarak kullanıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta çok yönlü işgalini başlatmasından bu yana yaklaşık üç milyon kişi Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı. Ve yıllarca Suriye'deki ayaklanmaya dönüşen savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a doğrudan askeri destek sağladıktan sonra, bazı uzmanlar ve Suriyeliler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şimdi ukrayna'da aynı taktik kitabını kullandığını söylüyor.

Suriye'nin isyancıların elindeki bölgelerde faaliyet gösteren gönüllü arama-kurtarma grubu Suriye Sivil Savunma veya Beyaz Miğferler'in sözcüsü Muhammed el-Shebli, ülkeye Putin'in "oyun alanı" diyerek, "Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da aynı senaryo tekrarlanıyor." dedi.

"Sivillere yaşam ve sürdürülebilirlik sağlayan her şey Rus saldırılarının hedefidir."

Uluslararası Af Örgütü 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, bir Soruşturmada en az sekiz güdümsüz hava bombasının kullanıldığı bir Rus hava saldırısının Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv kentinde onlarca sivilin ölümüne yol açtığı tespit edildiğini belirterek, saldırının savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 3 Mart'ta meydana gelen bir saldırının bir hastane ile biri eczane olmak üzere çok sayıda konut ve ticari binada önemli hasara yol açtığını da belirtti.

BM'ye göre, savaşın başlamasından bu yana 48'i çocuk olmak üzere en az 691 sivil öldürüldü, ancak gerçek bedelin önemli ölçüde daha yüksek olması muhtemel.

"Rus güçleri yoğun nüfuslu bölgelerde güdümsüz bombalar ve Suriye'de doğası gereği ayrım gözetmeyen misket mühimmatı kullandı. Aynı taktikler Ukrayna'da da kullanıldı." dedi.

"Af Örgütü, yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkilerine sahip füze ve diğer patlayıcı silahların kullanımının yanı sıra çok sayıda sivilin öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere ayrım gözetmeyen saldırıları belgeledi."