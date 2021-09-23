Baldırsokan Sineği Nedir? İstanbul'da Tehlike Artıyor!

İstanbul'da bir süredir devam etmekte olan sivrisinek şikayetlerinin yanına baldırsokan sineği de eklendi. Yaz aylarında sinekler ve sinek türlerindeki artış vatandaşları rahatsız ederken bazen tehlikeli durumlar da ortaya çıkabiliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar son günlerde sineklerin ısırdıkları yerlerde oluşan büyük şişmelerden yakınmakta. Yeni bir sinek türünün ortaya çıkması ise panik ortamı yarattı ve detaylar merak konusu oldu. Baldırsokan sineği ismi ile bilinen türün çöpten beslendiği, karasineklere benzediği fakat onlardan farklı olarak insan derisine yapışıp kan emen bir tür olduğu bilgisine ulaşıldı.

Özellikleri cam kenarlarındaki veya balkonlardaki saksılardaki limon otu, lavanta, biberiye, fesleğen ve nane gibi bitkileri öneren uzmanlar bu tür bitkilerin sinekleri uzaklaştırdığını ifade etmekte. Peki baldırsokan sineği nedir, nasıl korunulur?

Doktorlar, söz konusu sinek hakkında kabarma, yoğun kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetler ile sağlık kuruluşlarını başvuruda bulunan vatandaşların sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, baldırsokan sineği hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve gündemde yer alan sıcakların arttığı ve yağmurlarında görüldüğü dönemler sonrasında çevrede çok sayıda böcek görünmesinin şaşırtıcı bir durum olmadığını aktardı.

Son zamanlarda yaz mevsiminde görülen yağmurlu dönemler ve sonrasında gelen sıcak dönemlerin böcekler ile sineklerin çok olabileceği bir yaşam ortamını yarattığı açıklandı. İklim değişikliği sebebiyle sonbahar ya da kış mevsiminin kaybolduğu durumda ya da ılık geçtiği durumda sineklerinde kalıcı olacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Karasinek ile benzeyen baldırsokan ise bazı yönlerden daha farklı bir tür olmakta. Karasinekler atıkları ve çöpleri tercih ederken korkutan baldırsokanlar ise kan emme davranışını göstermekte ve bu sebeple insanı derisine konduğunda acıtma ya da sokma yapabilmekte. Bu durumun da “kara sinek ısırdı” şeklinde cümleler kullanmamıza sebep olduğunu ifade eden Dikmen, aslında bu durumun karasinekten ziyade baldırsokan sineği sebebi ile yaşandığını ifade etti.