Çiftçilere Prim Desteği Ödenecek

Resmi bültende yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler, buğday ürünleri için kilogram başına 1 TL, arpa ürünleri için kilogram başına 0,50 TL alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün resmi bir dergide yayınlanan kararla, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan arpa ve buğday üreticilerine destek verilecek.



Ürünlerini Türkiye Hububat Kurumu'na (TMO) satan ve satışını satış belgesi ile belgeleyen çiftçiler, buğday ürünleri için kilogram başına 1 TL, arpa ürünleri için kilogram başına 0,50 TL alıyor.



2022 yılında ÇKS'ye kayıtlı bir çiftçi destekten yararlanmak istiyorsa en geç 1 Eylül'e kadar ürünü TMO'ya satacak ve 16 Eylül'e kadar alım satım belgeleri için kurula başvuruda bulunacaktır. ÇKS'ye kayıt olmanız gerekmektedir. . Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle yararlanamayacak.