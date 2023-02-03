Bakliyat fiyatlarında çılgın indirimin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye! Turnayı gözünden vurun
2023 yılında temel gıda maddesi arasında yer alan bakliyat fiyatları sık araştırılan maddelerin arasında zirvede yerini aldı.
Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur! Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye... 2023 yılında temel gıda maddesi arasında yer alan bakliyat fiyatları sık araştırılan maddelerin arasında zirvede yerini aldı. Market ve markalar enflasyonda yaşanan gelişmelerin akabininde fiyatlarda çeşitli değişikliğe gitti. Şubat ayıyla birlikte çoğu marka ve market fiyat listesini sil baştan yeniledi. İşte güncel bakliyat fiyatları
Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü. Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye... Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur. Bakliyat fiyatları marketlerde yeni dönemle birlikte değişti. Özellikle geçtiğimiz yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte küresel çapta gıda fiyatlarının artmasıyla yükselmişti. Bu minvalde merak edenler için bakliyat fiyatlarını derliyoruz.
ŞUBAT 2023 BAKLİYAT FİYATLARI
Zerrin Mehr 10 kg Basmati Pirinç
375,00 TL
37,50 TL/kg
Beyorganik 185 gr Organik Ruşeym
27,00 TL
145,95 TL/kg
Yayla Bakliyat 2000 gr Baldo Pirinç
54,90 TL
27,45 TL/kg
Beyorganik Organik 500 gr Maş Fasulyesi
44,93 TL
89,86 TL/kg
Mahmood Rice Basmati 4,5 kg Pirinç
300,00 TL
66,67 TL/kg
Duru 1 kg Bulgur Başbaşı
21,90 TL
21,90 TL/kg
Yayla 1 kg Kırmızı Mercimek
27,90 TL
27,90 TL/kg
Yayla 2 kg Osmancık Pirinç
68,18 TL
34,09 TL/kg
Duru 2,5 kg Osmancık Pirinç
120,00 TL
48,00 TL/kg
Duru 2500 gr Baldo Pirinç
171,24 TL
68,50 TL/kg
Duru 1000 gr Osmancık Pirinç
45,34 TL
45,34 TL/kg
Yayla 500 gr Gurme Sushi Pirinç
20,18 TL
40,36 TL/kg
Duru 2,5 kg Pilavlık Bulgur
64,09 TL25,64 TL/kg
Duru 1000 gr Yeşil Mercimek
47,50 TL
M Life 500 gr Basmati Pirinç
50,00 TL
100,00 TL/kg
Duru 1000 gr Patlayan Mısır
29,50 TL
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