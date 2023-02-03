Bakliyat fiyatlarında çılgın indirimin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye! Turnayı gözünden vurun

Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur! Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye... 2023 yılında temel gıda maddesi arasında yer alan bakliyat fiyatları sık araştırılan maddelerin arasında zirvede yerini aldı. Market ve markalar enflasyonda yaşanan gelişmelerin akabininde fiyatlarda çeşitli değişikliğe gitti. Şubat ayıyla birlikte çoğu marka ve market fiyat listesini sil baştan yeniledi. İşte güncel bakliyat fiyatları

Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü. Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye... Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur. Bakliyat fiyatları marketlerde yeni dönemle birlikte değişti. Özellikle geçtiğimiz yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte küresel çapta gıda fiyatlarının artmasıyla yükselmişti. Bu minvalde merak edenler için bakliyat fiyatlarını derliyoruz.

ŞUBAT 2023 BAKLİYAT FİYATLARI



Zerrin Mehr 10 kg Basmati Pirinç

375,00 TL

37,50 TL/kg

Beyorganik 185 gr Organik Ruşeym

27,00 TL

145,95 TL/kg

Yayla Bakliyat 2000 gr Baldo Pirinç

54,90 TL

27,45 TL/kg

Beyorganik Organik 500 gr Maş Fasulyesi

44,93 TL

89,86 TL/kg

Mahmood Rice Basmati 4,5 kg Pirinç

300,00 TL

66,67 TL/kg

Duru 1 kg Bulgur Başbaşı

21,90 TL

21,90 TL/kg

Yayla 1 kg Kırmızı Mercimek

27,90 TL

27,90 TL/kg

Yayla 2 kg Osmancık Pirinç

68,18 TL

34,09 TL/kg

Duru 2,5 kg Osmancık Pirinç

120,00 TL

48,00 TL/kg

Duru 2500 gr Baldo Pirinç

171,24 TL

68,50 TL/kg

Duru 1000 gr Osmancık Pirinç

45,34 TL

45,34 TL/kg

Yayla 500 gr Gurme Sushi Pirinç

20,18 TL

40,36 TL/kg

Duru 2,5 kg Pilavlık Bulgur

64,09 TL25,64 TL/kg

Duru 1000 gr Yeşil Mercimek

47,50 TL

M Life 500 gr Basmati Pirinç

50,00 TL

100,00 TL/kg

Duru 1000 gr Patlayan Mısır

29,50 TL

haber24.com özel haber