Bakliyat fiyatlarında çılgın indirimin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye! Turnayı gözünden vurun

2023 yılında temel gıda maddesi arasında yer alan bakliyat fiyatları sık araştırılan maddelerin arasında zirvede yerini aldı.

Güncel 03.02.2023 - 17:13 03.02.2023 - 17:13 Alp Eren
Bakliyat fiyatlarında çılgın indirimin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye! Turnayı gözünden vurun

Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur! Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü! Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye...  2023 yılında temel gıda maddesi arasında yer alan bakliyat fiyatları sık araştırılan maddelerin arasında zirvede yerini aldı. Market ve markalar enflasyonda yaşanan gelişmelerin akabininde fiyatlarda çeşitli değişikliğe gitti. Şubat ayıyla birlikte çoğu marka ve market fiyat listesini sil baştan yeniledi. İşte güncel bakliyat fiyatları

Bakliyat fiyatlarında çılgın indirim için tünelin ucu görüldü. Mercimek, pirinç, bulgur, fasulye... Fırsatı yakalayan turnayı gözünden vurur. Bakliyat fiyatları marketlerde yeni dönemle birlikte değişti. Özellikle geçtiğimiz yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte küresel çapta gıda fiyatlarının artmasıyla yükselmişti. Bu minvalde merak edenler için bakliyat fiyatlarını derliyoruz.

ŞUBAT 2023 BAKLİYAT FİYATLARI

Zerrin Mehr 10 kg Basmati Pirinç
375,00 TL
37,50 TL/kg

Faiz oranlarında her şey değişti! Nakit parası olanlar yaşadı! 180, 90 ve 32 günlük mevduat faizi arşa çıktı!

Faiz oranlarında her şey değişti! Nakit parası olanlar yaşadı! 180, 90 ve 32 günlük mevduat faizi arşa çıktı!

Beyorganik 185 gr Organik Ruşeym
27,00 TL
145,95 TL/kg

Yayla Bakliyat 2000 gr Baldo Pirinç 
54,90 TL
27,45 TL/kg

Beyorganik Organik 500 gr Maş Fasulyesi
44,93 TL
89,86 TL/kg

Mahmood Rice Basmati 4,5 kg Pirinç
300,00 TL
66,67 TL/kg

Duru 1 kg Bulgur Başbaşı
21,90 TL
21,90 TL/kg

Yayla 1 kg  Kırmızı Mercimek 
27,90 TL
27,90 TL/kg

Yayla 2 kg Osmancık Pirinç
68,18 TL
34,09 TL/kg

Duru 2,5 kg Osmancık Pirinç 
120,00 TL
48,00 TL/kg

Duru 2500 gr Baldo Pirinç
171,24 TL
68,50 TL/kg

Duru 1000 gr Osmancık Pirinç
45,34 TL
45,34 TL/kg

Yayla 500 gr Gurme Sushi Pirinç
20,18 TL
40,36 TL/kg

Duru 2,5 kg Pilavlık Bulgur 
64,09 TL25,64 TL/kg

Duru 1000 gr Yeşil Mercimek
47,50 TL

M Life 500 gr Basmati Pirinç 
50,00 TL
100,00 TL/kg

Duru 1000 gr Patlayan Mısır
29,50 TL

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