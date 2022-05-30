0.65 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek olan 3 banka Kampanya hakkında bilgiler yayınladı

0.65 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere Haziran ayında Ödeme yapacak bankalar belirlendi. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için bazı şartları uygun olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan başvurularda Kredi kullanacak olan kişiler Haziran ayı itibarında yapacakları bu başvurular ile birlikte sadece 5.000 TL'ye kadar 0.65 faiz oranlarından kredi kullanabilecek.

Verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan duyuru sonrasında daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış ve bu kredileri düzenli Ödemiş olan kişiler ile birlikte bankanın maaş müşterisi olan kişiler ₺5.000'ye kadar acil ihtiyacı olması durumunda 0.65 faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularımı gerçekleştirmek isteyen kişilere 0.65 faiz oranlarından yararlanarak verilecek ihtiyaç kredisinde 5.000 TL için banka internet sitesi aracılığı ile başvuru ekranı açacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi onayı alıp almadığınızı görebileceksiniz.

Eğer çok acil bir şekilde para ihtiyacınız varsa kamu bankaları üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredileri başvuruları yaparak 1.54 faiz oranlarına kadar kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa maaşını bu bankalara taşıyarak hızlı bir şekilde Kredi imkânından faydalanabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi imkanı sağlamaktadır.