Bakanlık Zor Durumda Olan Ailelere Çocuk Başına 3.708 TL ödeyecek!

Devletin zor durumda olan ailelere destek amaçlı yaptığı ödemeler bu ay zamlı olarak hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu aileleri destek için yeni yardım kolları oluşturdu. Çocuk başına 3.708 TL ödeyeceğini açıkladı.

2023 yılı sosyal destek ödemesi kapsamında ödenen çocuk yardım parası güncellendi. Özellikle anne adaylarının doğum sürecinde başlayan bu destek ilerleyen yaşlarda da nakdi olarak ya da ayni olarak sunuluyor. SED yardım ödemesinden her ay düzenli olarak onlarca kişi faydalanıyor.

Öğrenciler için Ne Kadar Ödeniyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek için başvuru şartları bulunuyor. Okul öncesi dönemde yatacak destek ödemeleri 2 bin 059 TL’yi görüyor. Bu desteğe ek olarak kırtasiye desteği altından eğitim dönemi için ödeme yapılıyor. İlköğretim öğrencileri için 3 bin 090 TL, ortaöğretim öğrencileri için 3 bin 708 TL ödeniyor.

Çocuk Destek Bileşeni Ödeme Tutarı

Çocuklu aileler için ödenen Çocuk Destek Bileşeni okula giden çocuklu ailelere ödeniyor. Hanede yaşayan çocuk sayısına göre bu rakam değişebiliyor. Devletin sosyal destek kapsamında çocuklar için ödediği destek tutarı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-1/2 çocuklu aileye 350 TL

-3 çocuklu aileye 450 TL

-4 çocuklu aileye 550 TL

-5 ve üzerinde çocuklu aileye 650 TL

Çocuklu Anneye Doğum Desteği

Anne adayının sigorta girişi olup olmaması fark etmeksizin doğum desteği yatırılıyor. Destek tutarı çocuk sayısına değişmekle beraber toplamda 1.300 TL olarak hesaba yatırılıyor. Doğum yardımı olarak tek çocuk için; 300 TL. İki çocuk için; 400 TL. 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL ödenecek.