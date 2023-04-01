PTT ev hanımlarına ödeme vermeyi sürdürüyor! Kampanya Temmuz'a kadar devam edecek!

Kampanya Temmuz'a kadar devam edecek! PTT ev hanımlarına ödeme vermeyi sürdürüyor! Ev hanımları için kredi almak son derece zorlu bir süreç olabiliyor. Ancak PTT ve Aktif Bank'ın son anlaşması ile birlikte bu süreç artık daha kolay hale geldi. Yapılan anlaşmaya göre, ev hanımları da ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilecekler.

30.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri, 36 ay vadeli olarak ödenebilecek. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlar arasında emekli olmak, bireysel müşteri olmak veya ev hanımı olmak bulunuyor.

Kredi başvuruları PTT üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruları onaylanan kişilerin kredileri hemen hesaplarına yatırılacak ve ödemeler aynı gün içinde gerçekleştirilecek. Bu kampanya dahilinde nakit kullanacak olan ev hanımlarına uygun faiz oranları sunulacak.

Ayrıca, Aktifbank'ın "n-kolay kredi" adlı kampanyası da ev hanımlarına kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanya dahilinde 30.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilecek ve başvurular internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular onaylandıktan sonra, kredi sonucu 10 dakika içinde cep telefonuna mesaj olarak gönderilecek. Onaylanan krediler, banka şubelerinden değil, iş veya ev adresinize gelen banka personeli tarafından teslim edilecek.

PTT ve Aktif Bank'ın ev hanımlarına özel kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan ev hanımlarına kolay bir çözüm sunuyor. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyenler, belirtilen şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

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