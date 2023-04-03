Bakanlık Duyurdu! Kredinin Ayrıntıları Netleşti! Sıfır Faizli Kredide12 Ay Geri Ödeme Kolaylığı Olacak!

İlgili bakanlık beklenin müjdeyi duyurdu. Geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi vatandaşlara sunulacak. Geri ödemesi kredi nasıl alınacak? Kimler alabilecek? İşte tüm detayları ile faizsiz kredi imkânı…

6 Şubat tarihinde yaşanan asrın depreminde 11 il etkilenmişti. Yaşana bu depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Depremin yaşandığı saatten itibaren tüm devlet imkânları bölgeye aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB girişimi ile ortaya çıkan destek paketleri Bakan Varank tarafından duyuruldu. İşte o ayrıntılar…

Bakanlık ve KOSGEB ile gerçekleştirilen destek girişimi sonucu deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara yönelik nakit ihtiyaçları için uygulama başlattı. Ortak girişim ile 11 ili kapsayan ve Türkiye genelindeki işletmeler faizsiz olarak 1,5 milyon liraya kadar kredi verileceği belirtildi.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre KOSGEB tarafından sunulan kredi desteği ile depremden etkilenen işletmelerin tekrardan ayağa kalması hedefleniyor. Depremden etkilenin işletmelere verilecek acil destek kredisi programı kimleri kapsıyor?

İşletmelere sunulan Acil Destek Kredisi Programı, 6 Şubat tarihinde yaşanan Pazarcık merkezli ve Elbistan merkezli büyük depremde etkilenmiş olan 11 ilde bulunan yaklaşık 30 bin Kobi’ yi kapsıyor.

Acil Destek Kredisi Programı’na dâhil olan işletmelere faizsiz olarak 12 ay geri ödemesiz kredi imkânı tanınacak. İlk 12 ayda her hangi bir ödeme yapılmaksızın kredi kullanılabilecek. Sonraki dönemde 24 aydaki ödemeler üçer aylık taksitler halinde ödenmesi planlanıyor.

İmalat ile uğraşan firmalar, imalata dayanan parçaları tedarik eden firmalar, imalattaki onarım faaliyetlerini üstlenen firmalar, bu programdan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra küçük sanayi, organize sanayi ya da bahsi geçenler dışında kalan iş yeri gruplarında yer alıp hasara uğrayan KOBİ işletmeleri de bu programdan faydalanabilecek.