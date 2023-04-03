Son dakika: Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1500 TL intibak zammı geliyor

Son dakika: Bu üç grupta olan emekliye 1500 TL intibak zammı geliyor! Tarih belli oldu! Bu sene emeklileri çeşitli müjdeler bekliyor. Emeklilerin maaşına 2023 yılında bir zam yapıldı. Ardından ikinci bir zam daha yapıldı. Yapılan zamanlarla birlikte emekli maaşına dair pek çok şey merak edilmekte. Özellikle merak edilenler arasında intibak zammı olacak mı? İntibak zammı olacaksa ne kadar yapılacak?

İntibak Zammıyla 1500 TL Ödeme Alabilirsiniz

Prim ödeme gün sayısı ve kazancı olmasına rağmen çeşitli nedenlerle emekliler arasında maaş farklılığı bulunabilmektedir. Aradaki maaş farklılığını gidererek dengeyi sağlamak için intibak zammı yapılmaktadır. Ek bir zam olmasından dolayı emekli maaşlarına yapılan zamdan ayrı olarak değerlendiriliyor. Zamlar, intibak yasası çerçevesinde yapılıyor. Yasaya göre belli yaşlarda maaş artışı yapılıyor. İntibak zammının ne kadar yapılacağı, nasıl ödeneceği yasalara göre değişmektedir. İntibak yasası için Türkiye Emekliler Derneği çok fazla uğraştı.

Emekliler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için yapılan çalışmalar semeresini verdi. Türkiye Emekliler Derneği, cumhurbaşkanına gönderdiği mektupla gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istedi. Ve sonuçta yüzleri güldürecek haber geldi.

Müjdeli Haberlerle Emeklilerin Yüzü Güldü

Cumhurbaşkanı aldığı mektubu değerlendirerek çalışmaları başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, cumhurbaşkanından aldığı talimatla işlemlere başladı. Son zamanların önemli gündemlerinden biri EYT idi. EYT konusu sonuca bağlanınca sıra intibak zammına sıra geldi. 2000 yılından önce emekli olanların durumu değerlendirilecek ve gerekli olan zamlar yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmaların daha hızlı yapılabilmesi için özel bir çalışma grubu hazırladı. Çalışma grubu, emekliler arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek için yeni intibak zamlarının yapılmasını isteyebilir.

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