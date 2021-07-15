Son Dakika: Bu İki Bankada Hesabı, Banka Kartı Olanlara, Banka Ay Sonuna Kadar 20.000 TL Ödeyecek, Başvuru Ekranı Açıldı

Bankalardan yeni gelişmeler, haberler gelmeye devam ediyor. İki banka daha hesabı olan ve kendi bankalarıyla çalışan kişilere 20.000 TL kredi vereceğini duyurdu. Son dakika olarak iki bankanın da internet sitesinde yayınlanan haberleri ile birlikte müşterilerine hemen onay vereceğinin de altı çizildi. QNB Finansbank ve Akbank'ın başlattığı bu kampanya oldukça merak ediliyor. Müşterisi olanlar düşük faizlerle 36 ay vadeye kadar 20.000 TL kullanacaklar. Üstelik bankadan yapılan açıklamalarda, bu krediler için mesai saatleri şartı da yok. Hafta sonu dahil, hafta içi mesai saatleri dışında da başvuru yapabileceksiniz.

Bankaların son günlerde oldukça yeni kampanyaları olduğu görmekteyiz. Özellikle koronavirüs sonrasında insanların ihtiyaçları olduğunu düşünen bankalar uygun faiz ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile yeni kredi kampanyaları yapmaktadırlar. 20.000 TL kredi kampanyası yapan QNB Finansbank ve Akbank’ta bu kredileri ihtiyaç sahiplerine vermek istemektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan ve onay almak isteyenler banka politikasına uygun müşteri olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kimlik numaranızdan değerlendirme yapacaktır. Kredi değerlendirmesi onay alan müşteriler 20 bin TL kredi kullanmaları için bankanın uyguladığı yöntemler ile işlem yapabilmektedirler. Eğer bankalardan birinde hesabınız varsa o bankanın kredi başvurusunu online olarak da yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Açıklandı...

Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin banka politikalarına uygun olmaları ve kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi skoru en az 1100 ve üzerinde olan müşteriler bu iki bankadan kredi kullanabilirler. Ayrıca bankalardaki diğer ödemelerinizde hiçbir şekilde gecikme olmaması gerekiyor. Eğer güncel gecikmeleriniz varsa bu gecikmeleri kapattıktan 1 gün sonra kredi başvurusu yapmalısınız. 1 gün bile gecikme olsa banka bu gecikme yüzünden size onay vermeyebilir. Kredi kullanacak olan kişiler bankalardan icralık ve avukatlık olduysa da bu kampanyaya katılamazlar.

QNB Finansbank 20.000 TL Kredi Başvurusu Şartlar Nedir?

Uygun kredi başvurusu yapacak olan kişiler için hazırlanan bu kampanyada kredi skorunuza göre faiz oranı uygulanacaktır. Eğer kredi notunuz yüksek ise banka faiz oranında sizlere indirim yapacaktır. Kredi başvurusu yapmak için banka şubeleri, SMS sistemi, internet sitesi ve online internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Kolay kredi başvurusu yapacağınız sistemlerden birisi SMS sistemidir. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak bu krediyi kullanabilirsiniz. Banka değerlendirme sonucunu sizlere 5 dakika içinde gönderecektir. Değerlendirme sonucunda sizlere onay verilirse bu krediyi banka şubesinden kimlikle kullanabilir, hesabınız varsa internet bankacılığından işlem yapabilirsiniz.

Akbank 20.000 TL Kredi Başvuru Ekranı Açıldı, İstereniz SMS atın

Para ihtiyacınız olduğunda şartlara uygun olan müşteriler, kredi başvurusu yapacakları zaman Akbank internet bankacılığını kullanabilirler. Akbank’tan hesabı olan veya bu bankanın kredi kartını kullanan kişiler 36 ay vadeye kadar 20.000 TL almak istiyorsa, bankanın internet bankacılığı olan Akbank Direkt üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Banka sizin kredi başvurunuz sonrasında hemen yanıt verecek ve onay almanız durumunda hemen kredinizi kullandıracaktır. Kredi başvurusu yapan müşteriler uygun faiz oranları ile işlem yaparlarken, dilerseniz kullanacağınız bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak da kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu ayrıca banka şubelerinden evraklarınız ile de yapılmaktadır. Banka müşterisi olmayan kişiler kimlik ve gelir belgesini alarak en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirler. Cep telefonunuzdan SMS ile kredi başvurusu yapacaklara da banka uygun kredi vereceğini duyurdu. Telefonunuzun mesaj kısmına girerek, Kredi TC KİMLİK yazın ve bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Hemen gönderim yaparak 5 dakikada kredi sonucunuzu öğreneceksiniz.