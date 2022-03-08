Bakan Soylu: “Kadının Adının da İmzasının da Olduğu Bir Neticeye Ulaştık”

8 Mart mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemde yer aldı ve kullandığı ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Bakan Soylu, şehit anneleri başta olmak üzere bu dünyayı ve bu ülkeyi fedakarlıkları ile akılları, şefkatleri ve emekleri ile güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade etti. Yazılı bir açıklama gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'den Afrika'ya Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar yaşanan her gelişmede insanlık ve kadınlar için yeni bir maliyetin oluştuğu 8 Mart Günü’nün idraki içerisinde bulunduğumuz ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke olarak değerlerimizden ve kadim kültürümüzden aldığımız ilham ile özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile önemli adımların atıldığını belirtti ve “Kadının adının da imzasının da olduğu bir neticeye ulaştık” şeklinde ifadeler kullandı.

Bakan Soylu sosyal yaşamda kadınların ekonomik açıdan desteklenmesi için evlerinde üretilmiş olan ürünlerin satışından elde edilmiş olan gelirlerin vergisinden muaf tutulduklarını belirtti. Bunun yanı sıra yerel yönetimlere yüz bin nüfusun üzerindeki bölgelerde Çocuk ve Kadın Konukevi açma yükümlülüğünün getirildiğini söyledi. Diğer taraftan kamu hizmetlerinde ve eğitimde başörtüsü yasağının kaldırıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadınların sosyal hayatta karşı karşıya gelebilecek tüm engellerin kaldırılmasına gayret ettiklerini ifade etti ve onlara destek olduklarını söyledi.

Meydana gelen bu gelişmelerin sosyal hayatta kadınların daha çok yer almasına ve daha çok söz sahibi olmasına vesile olduğu şekilde ifadeler kullanıldı. Liderlik ve siyasetin ortaya koyduğu irade ile sosyal iklimlerin oluştuğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların sosyal hayattaki yeri hakkında bugün elde edilen olumlu iklimin mimarı olduğunu söyledi. Bugüne kadar yapılanlara motivasyon ve ilham ile devam edeceklerini ifade eden Bakan Soylu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etmeyi de ihmal etmedi.