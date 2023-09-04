Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memurlara yönelik alınan karar doğrultusunda paylaşılan 2024-2025 memur zammı sonrası rotayı KOBİ’lere çevirdi. KOBİ ve KOBİ dışındaki büyük işletmeler için bankaların sunmuş olduğu kredi tekliflerini genişletmeyi sağlayacak yeni bir dönemi başlatacak o haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Şimşek'in duyurmuş olduğu o haber dün paylaşılan Resmi Gazete yayımı ile yürürlüğe girdi.

O KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!

Yıllardır bankacılık sisteminde uygulanan sınırlı kaynak ve bu etkiyle oluşan sınırlı üretim anlayışı ortadan kalkmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KOBİ’ler için kredi garanti tutarının arttırılmasına yönelik talimatın kısa süre önce verildiğini ve sonuçların olumlu yönde ilerlediğini ifade ettiği o konuşmasının ardından ve beklenen hayırlı haber geldi.

Bakan Şimşek “Sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, ihracata, üretime kanalize etmeye devam edeceğiz” diyerek o müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı…

BAKAN ŞİMŞEK: “KOBİ'LERE 150 MİLYON TL, KOBİ DIŞINDAKİ İŞLETMELERE 500 MİLYON TL…”

Bakan Şimşek'in hedefinde KOBİ'ler ve KOBİ dışındaki büyük işletmeler yer alıyordu. Bakan Şimşek’in kredi garanti limitinde yaşanan artışa değindiği işte o paylaşım:

“KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon liradan 150 milyon liraya arttırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselttik. Bu düzenlemeler dün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz.”