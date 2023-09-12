Emeklinin günden güne eriyen gelirine iyileştirmeyi sağlayacak o düzenleme sonunda geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Ekim ayı öncesi müjdeyi verdi. 1 Ekim tarihi itibariyle mecliste görüşülecek ilk başlık olacak emekliler için beklenen haber en düşük emekli maaşı için geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir canlı yayın programının sırasında “Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi” diyerek emekliye yeşil ışık yaktı. En düşük emekli maaşı üzerinden uygulanacak iyileştirme ne kadar etkili olacak?

BAKAN ŞİMŞEK: “CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT ALDIK!”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayın sırasında: “En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Gözler emekliye uygulanacak iyileştirme çalışmalarının ne olacağına çevrildi. Bakan Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Memurlarla müzakereler yapıldı. İşçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı olduğu o çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda çok netiz.”

1 EKİM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerinde özellikle en düşük emekli maaşı kavramı büyük dikkat çekti. 7.500 TL ve altı aylık maaşı olanlar için sunulan bu yeni iyileştirme 1 Ekim tarihinde açılacak meclis ile birlikte daha da hızlanacak. “Talimatları aldık” diyen Mehmet Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi eminim 86 milyonun tamamı istiyordur.”

BAKAN ŞİMŞEK: “MALİYETLER OLACAK VE KOLAY OLMAYACAK”

Bakan Mehmet Şimşek konuşmasının sonuna doğru “Maliyetlerimiz olacak ve bu kolay olmayacak” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Enflasyonla mücadele kapsamında çalışanlarımızı ve emeklerimizi ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın alım gücünü arttırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı şekilde düşürmektir. Sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak ve kolay olmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.