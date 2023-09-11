Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında kısa süre önce paylaşılan OVP verilerinde yer verilen kredi ve kredi kartı kullanımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. “İleride yeni bir düzenleme gelebilir” diyerek kritik açıklamayı paylaştı:

“Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmi ile siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.”

Hükümetin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayın sırasında ekonomi politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek kredi hacmi ile enflasyon ve cari açığın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Şimşek, kredi ve kredi kartı kullanımına yönelik yeni bir düzenlemenin fitilini de ateşledi. Yeni dönemde kredi talep etmek zorlaşacak mı? Kredi kartına erişimde ne gibi sıkıntılar yaşanacak?

KONUT KREDİSİNDE SINIRLAMA GELDİ!

Bakan Şimşek canlı yayın sırasında: “Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmiyoruz ancak ikinci, üçüncü konut ya da tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile desteklemeyeceğiz” dedi. Bu net bilgiyi paylaştıktan sonra ikinci, üçüncü konut alımında sunulacak kredi kolaylığının artık tamamen kalktığına yönelik bir çağrışımda hissedildi.

BAKAN ŞİMŞEK: “TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ!”

Şimşek sözlerinde OVP verilerine de değindi. OVP'de enflasyonu tekrar 3.yılın sonunda tek haneli rakamlara düşürmek önceliğimiz. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Genel anlamda OVP'nin hedefleri gerçekçi bulunuyor” diyerek ekledi.

“Küresel ekonomide büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz” diyen Bakan Şimşek “Reformlarımız gerçek anlamda kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek olan yapısal reformlardır. Geçmişte olduğu gibi metinle sunmadık takvimlendirdik.”

BAKAN ŞİMŞEK KREDİ VE KREDİ KARTI KULLANIMI “YENİ DÜZENLEMELER GETİRECEĞİZ”

Bakan Şimşek'in sözlerinde uzun süredir piyasalarda merakla beklenen kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenlemenin de sinyallerine yer verildi. “Yeni düzenlemeler getireceğiz” diyerek yakın zamanda oluşacak yeniliklere dikkat çeken Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Taşıt kredilerinde biz çok net şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmi ile cari açık ve enflasyon kontrol altına alınamaz.”