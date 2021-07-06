Bakan Selçuk Canlı Yayında Duyurdu! Yüz Yüze Eğitim 6 Eylül Tarihinde Başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve canlı yayında yapmış olduğu açıklamalar sırasına okulların açılış tarihi hakkında da vatandaş ile bilgi paylaştı. Okulların açılacağı tarihe ilişkin önemli ifadeler kullanan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söylemiş oldukları ile oldukça dikkat çekti. Öğretmenlerin 31 Ağustos tarihinde okullara geleceğini belirten Selçuk, eğitim gören öğrenciler hakkında da en güncel bilgileri sundu. 6 Eylül tarihinde ise öğrencilerin okula geleceğini ve yüz yüze eğitim programının bu şekilde başlayacağı hakkında bilgilere ulaşıldı.

Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net isimli programa konuk olarak katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Canlı yayında katılmış olduğu programda önemli bilgileri vatandaş ile paylaşan Eğitim Bakanı Selçuk duyurduğu tarihler ile merak edilen soruları da yanıtlamış oldu.

Açık ve Net isimli programın sunucusu Kübra Par, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a önümüzdeki sene uzaktan eğitim sürecinin devam edip etmeyeceği hakkında bir soru yöneltti. Bütün olasılıkların göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağı ve diğer önemli konular Kübra Par tarafından soruldu. Vatandaşın merak ettiği soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltti. Çocukların tekrardan evlerde mi olacağını yoksa yüz yüze eğitime mi başlayacağını soran Par bu sorular ile dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise programda sonucu Kübra Par’ın kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve okulların açılması hakkında planlanan tarihleri ifade etti. Eylül ayında okulların açılmasının planlandığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı, dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakılmasına gerektiğini söyledi. Diğer bir deyişle iki eksende değerlendirmelerin yapılması gerektiğini söyleyen Selçuk, kontrolün artmaya başladığını da duyurdu. Ülkemizde kontrol edilebilir düzeyde bir tablonun söz konusu olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, Eylül ayında okula başlamak gibi bir çalışma içinde olduklarını da söyledi.