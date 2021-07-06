Son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 12 24 36 Ay Vadeli 10000 20000 ve Üzerinde 0.91 Faiz Oranıyla Kredi Kısa Bir Süre Verilecek! Başvuru Şartları Belli Oldu. Kredi kullanmak isteyenlere bazı bankalar şartlarını açıkladı. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu destek kredilerinde, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapabileceksiniz. İşte detaylar...

0.91 faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuru yapmanız gerekmektedir. Banka şartlarına uygun olan müşteriler ihtiyaç kredisi olarak bu kredileri kullanabilirler. Sizde en uygun kredi veren bankalardan kredi alacaksanız kredi skorunuzun 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Bankalardan 100.000 TL’ye kadar aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi kullanırken dilerseniz banka size 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sunmaktadır. Şimdi sizlere hangi bankalardan 0.91 faiz oranı ile kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası 0.91 Faiz Oranı ile İhtiyaç Kredisi Başvurusu Daha Önce Kredi Alanlara

Banka bu krediyi hem kendi müşterilerine hem de müşterisi olmayan kişilere vermektedir. Eğer bu bankadan emekli maaşı veya çalışma maaşı alıyorsanız bankanın şartlarına uygun bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve yaptığınız kredi başvurusunda sadece kimlikle kredi kullanımı yapabilirsiniz. Banka çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortası olmasını isteyecektir. Eğer banka şartlarına uygun müşteri değilseniz, banka sizden kefil veya teminat isteyebilir.

0.91 faiz oranı ile 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası bu kredilerde emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankalarından almalarını isteyecektir. Emekli olmanız durumunda maaş taşıması yaparak uygun faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA 0.91 Faiz Oranı ile Kredi Başvurusu 100.000 TL'ye Kadar Verilecek

Garanti BBVA 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Banka özellikle kredi alacak olan kişilerin son 3 aylık sigortası olması durumunda ve kredi skoru 1100 olması durumunda müşterilerine bu krediyi verecektir. Daha uygun faizlerle kredi almak istiyorsanız banka kredi skorunuzun daha yüksek olması gerekiyor. Başvuru için en yakın banka şubesine kimliğinizle gidebilir veya banka şubesine gidecek zamanınız yoksa bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Bankanın müşterisi iseniz banka internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaparak onay alırsanız, bankaya gitmeden krediniz hesaba yatacaktır. İnternet üzerinden kullanılan kredilerde ve banka şubelerinden kullanılan kredilerde banka 6 ay ertelemeye kadar kişilere kredi imkanı sunmaktadır.

ING 0.91 Faiz Oranı ile Kredi Kampanyası Başlattı, Kredi notu yükseklere verecekler!

İhtiyaç kredisi alacak olan müşteriler 0.91 faiz oranı ile anında kredi alabileceklerdir. Bunun için banka şubelerine gitmeniz veya bankanın resmi internet sitesine girmeniz gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi onayı alırsanız, kredi taksitleriniz ve aldığınız faiz oranı sizlere söylenecektir. Bu banka kişilerin kredi skoruna göre faiz uygulamaktadır. 100.000 TL’ye kadar banka şubelerinden, 50.000 TL’ye kadar ise internet sitesi üzerinden ing ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka verdiği kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sunmaktadır.