Bakan, Savaş Sırasında İngiltere Birliklerine Yardım Eden Afganların Geride Bırakılacağını İtiraf Etti

Bakanlar, Afganistan'daki İngiliz silahlı kuvvetlerine yardım eden herkesin İngiltere'ye kaçmasına izin verilerek geri ödenmeyeceğini itiraf etti.

Savunma bakanı James Heappey bir parlamento toplantısında milletvekillerine, risk altında olduğu düşünülen herkes için Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası (Arap) kapsamında yardım almanın "mümkün olmadığını" söyledi.

İşçi Partisi Milletvekili Clive Efford, kendisinin ve diğer parlamenterlerin "Afganistan'daki operasyonlarımıza yardım eden" ve program kapsamında reddedilen "açıkça kalifiye" olan kişileri tanıdıklarını söyledi.

"Elbette bakan, bu insanların ciddi risk altında olduğunu ve Arap Kategorisi'ne girmeleri gerektiğini kesinlikle kabul ediyor? Yine de reddedildiler" dedi.

Boris Johnson, bu ayın başlarında Kabil'deki hava ikmali sırasında İngiltere'nin "bu ülkenin askerlerimize ve yetkililerimize rehberlik eden, tercüme eden ve onlara hizmet eden, cesaretlerini ve sadakatlerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde, bazen savaşın hararetinde kanıtlayan Afgan dostlarına" yardım edeceğini söyledi.

Ancak Pazartesi günü hükümet adına yanıt veren savunma bakanı Bay Heappey şunları söyledi: "Bunun, Afganistan'da bulunan ve risk altında olduğunu düşündükleri insanları desteklemek için çok çalışan birçok Meclis üyesi için bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum.

"Ama Arap düzeni altında Birleşik Krallık silahlı kuvvetleriyle bağlantısı olan herkesi ortaya çıkarmamız mümkün değil. Bu yüzden şartlar olduğu gibi sıkı bir şekilde gönderildi."

Kabil'den 15.000 kişinin hava taşımacılığının altından çıkarıldığını söyledi.

Yardım politikası kapsamında kabul edilen ancak hava yoluyla alınamayan en az yüzlerce Afgan'a, başka yollarla İngiltere'ye gelmelerine izin verileceği söylendi.

Ancak milletvekilleri daha önce, program için onaylanan kişi sayısının, uygun olması gerekenlerin önemli ölçüde eksik tahmin edildiği konusunda uyardılar.

Avrupa, ABD ve diğer NATO güçlerinin 20 yıllık işgalden çekilmelerini tamamlamasıyla birlikte Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesi ışığında, Afganistan'dan mülteci olarak seyahat eden insan sayısında bir artışa hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, son aylarda, kanaldaki küçük teknelerin tehlikeli "geri itilmesini" emretmek ve küçük tekneyle gelen insanlar için cezai cezaları artırmak da dahil olmak üzere, İngiltere'ye sığınmak için kaçmaya çalışan insanlara daha sert muamele yapılması için baskı yaptı.

Hükümet, Arap rejimi altında İngiltere'ye gelmesine izin verilenlere ek olarak, önümüzdeki beş yıl içinde 20.000 Afgan mültecinin İngiltere'ye gelmesine ve "güvenli bir şekilde yeni bir hayata başlamasına" izin vereceğini söylüyor - ancak düzensiz koşullarda yolculuk yapanlar, küçük teknelerdeki diğerleriyle aynı düşmanca karşılamayla karşılaşın. Savunma Bakanı Bay Heappey şunları ekledi: "Öne çağrılan kişi sayısı 311'di, bu nedenle UKBI tarafından başarıyla başvurdular ve seyahat için aklandılar, ancak onları bir uçağa alamadık.