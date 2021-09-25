Silahlı Kişiler, 'Delhi'de En Çok Aranan Gangster' İçin Mahkemede Ateş Açtı

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Cuma günü iki silahlı kişinin bir bölge mahkemesine ateş açması sonucu en az üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Saldırının, yerel medya tarafından Delhi'nin en çok aranan gangsteri Jitender Gogi olarak tanımlanan bir adamın yer aldığı bir mahkeme duruşmasını hedef aldığına inanılıyor.

Yetkililer, iki silahlı adamın avukat kılığına girdiğini ve Mart 2020'de Delhi Polisi tarafından cinayete teşebbüs, gasp, yasadışı silah bulundurma, araba hırsızlığı ve diğerleri arasında toprak gaspı suçlamalarıyla tutuklanan Gogi'yi aramak için mahkemeye girdiklerini söyledi.

Gogi mahkemede vurulanlar arasındaydı ve yerel medya yetkilileri, dört kurşun yarası aldığını ve yakındaki hastaneye götürüldüğünü ve burada ölü ilan edildiğini söyledi.

Polis yetkililerine göre, Gogi yasal duruşma için getirildiğinde iki silahlı adam zaten mahkemede bekliyorlardı. Üst düzey bir polis memuru The Indian Express'e verdiği demeçte, sadece birkaç dakika sonra iki "tabancayı çıkarıp ateş açtı" dedi.

Delhi'nin Karşı İstihbarat biriminden silahlı polis olay yerinde hazır bulundu ve karşılık vererek iki saldırganı vurdu ve öldürdü. Yetkililer, kimlikleri açıklanmamasına rağmen, onları rakip yerel bir çetenin üyeleri olarak nitelendirdi. Vurulan ve yaralanan dördüncü kişinin detayları henüz açıklanmadı.

Çekim anının dramatik videosu bir Hint haber ajansı olan ANI tarafından yayınlandı. Mahkemenin lobisinden çekilen görüntüler, yüksek silah sesleri duyulurken yetkililerin panik içinde koştuğunu gösteriyor.

Indian Express, silahlı saldırıyı, Delhi'nin komşu bölgelerinde gasp raketlerine karışan iki çete arasındaki uzun süredir devam eden rekabetin son olayı olarak nitelendirdi. Raporda, iki çetenin en az 10 üyesinin öldürüldüğü ve çok sayıda üyesinin son altı yılda hayati tehlike içeren saldırılarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Gruplar arasındaki şiddet, 2018'de Delhi'nin bir dış mahallesinde bir çete yolu sırasında zirveye ulaşırken, onlara atfedilen yüksek profilli suçlar arasında bir halk şarkıcısının öldürülmesi yer alıyor. 2020'de 24 farklı kurşun yarası alan bir adama 50 el ateş edildiği bir olaydan çete şiddeti sorumlu tutuldu.

Tutuklanmadan önce, Gogi 2016'dan beri polisten kaçıyordu ve başına 400.000 Rs (yaklaşık 4.000 £) ödül verildi.