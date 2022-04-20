Akbank 7500 TL Faizsiz Kredi Kampanyası Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır, Akbank 7500 TL Sıfır Faizli Hoşgeldin Kredisi Detayları Neler?

Akbank, ilk defa Akbanklı olacak vatandaşlara ‘hoşgeldin kredisi’ altında 7500 TL tutarında yüzde 100e yüzde sıfır faiz oranı ile kredi avantajından faydalanmak açısından ilk defa Akbank müşterisi olması gerekir. Aynı zamanda bu işlem açısından şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Akbank tarafından sunulan 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisinden 0 faiz oranı ile faydalanmak amacıyla Akbank mobil uygulamasının cep telefonunuza indirilmesi gerekir.

Öncelikli olarak Akbank mobil uygulaması cep telefonunuza indirildikten sonra uygulamanın açılması ve 'Akbankl'ı olmak istiyorum' sekmesinin tıklanması gerekir. İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basmak suretiyle 3 aşamalı bir şekilde kimlik doğrulaması işlemleri yapılacak. Açılacak ekran üzerinden kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan fotoğraflarının çekilmesi gerekir. Başlangıç ürünleri seçimi yapıldıktan sonra müracaat sonuçlarını gör ve görüşmeyi başla tuşuna basmanız gerekir. Görüntülü aramada ki görevli size Karadeniz'in durumu ile alakalı son dakika bilgileri verecektir.

Kredinin geri ödeme işlemleri açısından en çok 12 aylık taksit yapılabilir ve en çok 7500 TL tutarında sıfır faizli kredi verilmektedir. 12 aylık geri ödeme seçenekleri ile aylık taksit tutarı 625 TL olacak ve kredi de 39. 38 TL'lik bir kredi tahsis ücreti alınmaktadır.