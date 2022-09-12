Bakan Nebati Güncel Ekonomi Yöntemini Duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yeni duyurularda bulundu. Bakan nebati, "Yeni ekonomi politikamızın amacı, Türkiye ekonomisinin bütün sorunlarını kalıcı olarak çözmektir. Kayıt dışı ekonominin haksız rekabete neden olan sorunlarını da çözmeye kararlı duruyoruz." şeklinde ifade etti.

Bakan Nebati, Twitter'da şu açıklamalarda bulundu: "Bütün ülkelerde olduğu gibi, COVID-19'un etkisiyle e-ticaret sektörünün hızla geliştiği Türkiye'de de sanal ticaret piyasası üzerinden ticaretin finansal kontrolü önemlidir.

E-ticaret alanı sağlam büyümesine katkıda bulunmak için Risk Analiz Bürosu tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar yapıldı. Ardından olası vergi maliyetlerini detaylı olarak araştırıyor ve inceleme yapıyoruz.

Bu sayede 6.000 mükellefin gelirleri analiz edilerek, gelirleri kısmen veya tamamen silinen mükellefler için yerinde kontrol başlatıldı.

Bu tür incelemelerin sayısını ve sıklığını artıracağız ve tüm sektör verilerinin finansal yönlerini yakından takip edeceğiz.

Saha Denetimi 1. Etapta 3500 Kişi İle Başladı

Reklam geliri, canlı yayın geliri, içerik prodüksiyon geliri, online oyun geliri, kısacası sosyal medya gelirinin vergi borcunu yakından takip ediyoruz.

Bugüne kadar YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp aracılığıyla yapılan analizler sonucunda 65.000'den fazla kişi analiz altına alındı.

50.000 kişinin sosyal ağlarda gelirle ilgili vergi yükümlülüklerini az ya da tamamen yerine getiremediği saptandı.

İlk etapta 3.500 kişi sahada denetimleri başlandı. Sosyal medya geliri, ileriye dönük olarak hazinemiz üzerindeki gayrı resmi baskıyla mücadele ediyor. Gözümüz üzerinde durmaya devam edeceğimiz bir konu olacak. Oyun teknolojisinin hızla büyümesi kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize hızla devam ediyoruz.

E-spor endüstrisinde oyunculardan, turnuvalardan, kulüplerden ve reklamlardan elde edilen tüm gelirler radar sistemiyle takip ediliyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda incelenen 3 bin kişiden 588 kişi için harekete geçildi.

Bu arada mekân sıkıntısı çekmeden uzaktan çalışarak para kazanan dijital göçebeler de bakanlığımızdaki kayıt dışı mücadeleleri yakından takip ediyor.