Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na katıldı. Şimşek, burada son derece önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, ekonominin yeniden dengeye gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. Şimşek, sadeleştirme ve sıkılaştırma adımlarının devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Şimşek, özel bankalara seslenerek tüketici kredilerine odaklanmanın artık geride kalması gerektiğini vurguladı. Şimşek, reel sektörün desteklenmesi konusunda bankalara çağrıda bulundu. Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları, reel sektör temsilcilerinin beklentileriyle uyuşuyor. Firmalar, son zamanlarda krediye ulaşmakta zorluk çekiyor.

"SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamalara göre ekonomide uygulanacak politikalar belirlenirken dengelenme ihtiyacı dikkate alınıyor. Şimşek, kısa sürede varılmak istenen noktanın makro finansal istikrar olduğunu söyledi. Aynı zamanda öngörülebilirliğin artırılması da temel amaçlardan biri olarak açıklandı.

Mehmet Şimşek, izlenen politikaların olumlu sonuçlarından da bahsetti. Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde risk priminin 700 baz puandan 400’e düştüğü ifade edildi. Şimşek, yapılacak çalışmalar neticesinde yurt dışı finansman ihtiyaçlarının daha güçlü şekilde karşılanacağını da söyledi.

"REEL SEKTÖR DESTEKLENMELİ"

Bakan Şimşek, özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı da Mehmet Şimşek tarafından ifade edildi. Şimşek, reel sektörü desteklemenin esas vazifeleri olduğunu da söyledi. Özel sektörün yatırım ve istihdam açısından destekleneceğini de sözlerine ekledi.

Şimşek, sürdürülebilir bir büyüme sağlanması için finansmana kesintisiz erişimin olması gerektiğini ifade etti. Bankaların büyümesini hedeflediklerini ifade eden Şimşek, reel ekonominin bankalar tarafından desteklenmesi için gerekenleri yapacaklarını da dile getirdi.

Maliye Bakanı, bankaları paydaş olarak gördüklerini belirterek programların belirlenmesinde bankalarla beraber hareket edeceklerini de söyledi. Yaşanan süreçte bankaların katkılarını beklediklerini belirten Şimşek, atılacak adımlarda ne denli kararlı olduklarını dile getirdi. Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre reel sektörün yaşadığı finansman sıkıntılarının kısa sürede giderilmesi bekleniyor.