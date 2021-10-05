Bakan Koca’dan Uyarı! Vaka Artışı Endişe Veriyor

Yeni koronavirüs tablosu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkatleri üzerinde topladı. Vaka sayısı hakkında güncel bilgileri vatandaş ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamaları ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Son 24 saat içerisinde Türkiye'de 29.802 kişinin testinin pozitif çıktığını öğrenildi. Diğer taraftan vefat sayısı ise 228 kişi olarak açıklandı.

Güncel vaka sayıları hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara bir çağrıda da bulundu ve dışarıda ya da kapalı mekanlarda kalabalık bir grup ile karşılaşılırsa maskeleri olup olmadığına bakılmasını istedi. Son zamanlarda sosyal mesafe kuralına uyum çabası içerisinde olunmadığı da belirtildi. Diğer taraftan henüz toplum bağışıklığı aşamasında olmadığımız şeklinde ifadeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aktarıldı. Kurallara uymamız gerektiği şeklinde çağrılar yapıldı ve koronavirüs aşılarının ne kadar önem taşıdığına da vurguda bulunuldu.

Son 24 saat içerisinde toplamda 355.564 kişinin koronavirüs testi yaptırdığı bilgisine ulaşılırken test yapanlar arasından 29.802 kişinin testi ise pozitif sonuç aldı. Günlük iyileşen sayısı ise 32.269 kişi olarak açıklandı ve vefat sayısının da 228 olduğu öğrenildi.

Koronavirüs aşısı hakkında oranlar da paylaşıldı ve 18 yaş üstü olan nüfusta yüzde 73,23 oranında iki doz aşı uygulandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra birinci doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 87,34 olarak paylaşıldı.

Ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs aşı sayısının toplamda 111 milyon 78 bin 323'e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içerisinde ise koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplamda 332ç665 doz aşı uygulandığı da vatandaş bilgisine sunuldu. Kırklareli, Ordu, Muğla, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Burdur ve Edirne ise en az iki doz koronavirüs aşısı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il olarak açıklandı.