31 Aralık İtibariyle Kimlik Kartlarıyla İlgili Flaş Gelişme! Son Dakika

31 Aralık İtibariyle Kimlik Kartlarıyla İlgili Flaş Gelişme! 31 Aralık itibari ile e-imza alımlarındaki yapılacak kimlik doğrulama işlemleri uzaktan yapılacak. 31 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile beraber e-imza süreçleri artık yüz yüze kimlik kontrolü ile değil uzaktan kimlik doğrulaması ile yerine getirilecek. Bununla birlikte e-imza çipli kimlik kartlarına yüklenmesi sonrasında elektrik, su, GSM operatörlüğü ve doğal giz gibi abonelik işlemleri içinde kullanılabilir hale gelecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kısa adıyla BTK tarafından düzenlenen Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimlik Doğrulama Süreci Hakkında Yönetmeliği ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik ile birlikte numara taşıma, abonelik sözleşmesi, nitelikli elektronik sertifika, işletme değişikliği, SIM kartı değişikliği ve kayıtlı elektronik posta başvurularına yönelik gerçekleştirilecek işlemler için belgeler elektronik ortamda hazırlanması halinde başvuru sahibine ait kimlik yapay zeka, video konferans ya da e-devlet aracılığı ile doğrulaması yapılabilecektir.

Yüz Yüze İşlem Zorunluluğu Son Buluyor

Yüz yüze teması gerektirmeden artık uzaktan kimlik doğrulama hizmeti sayesinde doğrulamalar yapılabilecek. E-imza sahibi olanlar ise abonelik ve başvuru işlemleri için herhangi bir zaman kaybı yaşamayacak. Yeniliğin öncesinde e-imza alınabilmesi adına kimlik doğrulamaları yapılabilmesi için notere gidilmesi BTK’nın yetkilendirmiş olduğu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına başvuruda bulunarak ya da ilgili kurumlarca adreste kimlik doğrulama hizmeti alınması ile gerçekleştirilebilmekteydi.

Vakit ve Zamandan Tasarruf

Kimlik kartlarına e-imza entegre edilmesinden sonra gerek bireysel gerek ise kurumsal hayat için oldukça yeni bir dönem başlayacak. E-imza sertifikası yeni çipli kimlik kartlarına yüklenecek hale geldiği zaman e-imza için süreç günlük hayata entegresi gerçekleşecektir. Kimlik kartlarındaki yerini alacak olan e-imza bireysel ve kurumsal hayat için daha fazla kullanım alanında yer alacaktır. Çipli kimlik kartlarındaki yerini alması sonrasında ise elektrik, doğalgaz, GSM operatörlüğü ve su gibi abonelik işlemleri için kullanım görebilecektir.

E-İmza İçin Başvuru Sayısı 5 Milyonu Geçti

31 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik ile birlikte e-imza alımları için yüz yüze yapılan kimlik kontrolü artık uzaktan doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.