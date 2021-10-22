Bakan Koca’dan Korkutan Açıklama! Vakalar 30 Yaş Altı

Yeni tabloyu vatandaş bilgisine sunan Sağlık Bakanlığı önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kullanmış olduğu ifadeler sağlık gündeminin bu sıralarında yer aldı. Son 24 saat içerisinde Türkiye'de 28465 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Vefat sayısı ise 198 kişi olarak açıklandı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalar gerçekleştirdi. Yeni koronavirüs vaka sayılarının yaş ortalamasının düştüğünü açıklayan Koca, artık vakaların yarıya yakınının 30 yaş altında olduğunu da belirtti.

Türkiye'de son 24 saat içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı ise 28465 kişi olarak açıklandı ve veriler dikkat çekici olarak değerlendirildi. İyileşen sayısı 29160 olarak açıklanırken vakaların korkutucu bir boyuta ulaşması da halkı paniğe sevk etti.

En az oranda 2. doz koronavirüs aşısı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Amasya, Ordu, Kırklareli, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Burdur ve Osmaniye olarak açıklandı. Diğer taraftan en az 2 doz aşı yapılanların oranı en düşük olan şehirler de Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Siirt, Bitlis, Bingöl, Bayburt ve Ağrı olarak vatandaş bilgisine sunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise açıklanan günlük veriler sonrasında sosyal medya hesabından önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Durum değerlendirmesi yapan Fahrettin Koca, vakaların yaş ortalamasının düştüğünü bildirdi. Güncel olarak vakaların yarıya yakınının 30 yaş altında olduğu söylenildi. Bunun yanı sıra yapılan aşılanma sonucunda ise hastane kapasitelerinin zorlanmadığı belirtildi. Servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan koronavirüs vakalarından çoğunluğunun hala kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Gençler hakkında da paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin virüse yakalanma oranının daha az olduğunu söyledi ancak büyüklerine karşı sorumluluklarının bulunduğunu da aktardı.