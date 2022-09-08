Bakan Kasapoğlu 4 bin 147 Sözleşmeli Personel Alınacağını Duyurdu! Başvuru Nereden Yapılır?

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağının duyurusunu gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gündemde yer aldı. Önemli açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağı bilgisini vatandaş ile paylaştı. Bunun yanı sıra Bakan Kasapoğlu'nun istihdam edilmek üzere personel alınacağını duyurması ardından başvuru tarihlerinin de açıklandığı öğrenildi.

Bakan Kasapoğlu'nun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağının duyurusunu gerçekleştirmesi günün en çok dikkat çeken konular arasında gösterildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu GSB ailesinin büyüdüğünü ifade etti. 2981 destek personeli 300 personeli ve 866 koruma ve güvenlik görevlisinin alınacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Başvuruların e-devlet üzerinden 10- 15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da 1 Ocak 1976 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cumhurbaşkanlığı kabilesinin ilk Gençlik ve Spor Bakanı’dır. Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamlamış daha sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans derecesi kazanmıştır. Kariyer hayatında uzman ve proje koordinatörü araştırmacı olarak da çalışan Mehmet Muharrem Kasapoğlu doktora çalışmasını ise İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik Spor bakanlıklarında görev alan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Bakanı olmadan önce Spor Toto teşkilat başkanlıklarında da görev almıştır. Aslen Manisalı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu evlidir ve bir çocuk sahibidir. İngilizce ve Arapça dillerine hakim olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son olarak sosyal medya hesaplarına yapmış olduğu paylaşımıyla adından söz ettirdi.