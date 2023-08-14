Emeklilere Temmuz ayında yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranı emeklileri sevindirmeye yetmedi. Emekliler, maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor. Bu süreçte pek çok siyasi, emeklilere destek açıklamaları yaptı. Emeklilere yapılan zam oranının yetersiz olması neticesinde emekli memur ve çalışan memurlar arasındaki maaş farkı arttı. Öte yandan en düşük emekli maaşı, 7500 TL seviyesinde kalınca emeklilerin geçinmesi zorlaştı.

Emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI, EKİM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak” diyerek emekli maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ocak 2024 tarihinde ne kadar zam yapılacağı ile ilgili çalışmaların şimdiden başladığı da Işıkhan tarafından duyuruldu. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendini mağdur hisseden tüm kesimler için düzenleme yapılacağını belirtti. Vatandaşlardan kendilerine güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istedi. Erdoğan, refah kaybı yaşanan her vatandaşın eskisinden daha iyi şartlara sahip olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

YÜZDE 31,92 ORANINDA ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon beklentilerine göre emekli maaş zammının ne kadar olacağı konusunda tahminler yürütülmeye başlandı. Merkez Bankası, yılın ikinci kısmı için enflasyon tahminini %31,92 olarak açıkladı. Emekli Sandığı için %25,92 oranında bir zamdan bahsediliyor. Ancak memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ile beraber daha yüksek tutarda ödeme alması bekleniyor.

Emekli maaş zammı görüşmelerinin Ekim ayında meclisin açılmasıyla beraber başlayacağı tahmin ediliyor. Böylece emekli maaşlarının ne kadar olacağı netleşecek. Emekliler, ekonomik koşullara uygun tutarda zam istiyor.