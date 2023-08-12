Memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde memurlara ve memur emeklilerine ne kadar zam verileceği belli olacak. Aynı zamanda memurların sosyal hakları da belirlenecek.

Memurlar, yapılan görüşmeleri merakla takip ediyor. Memur-SEN, 120 maddelik teklifini hazırlayarak hükümete sundu. Hükümet, 14 Ağustos tarihinde teklifini iletecek. Memurlar, kira desteği ve bayram ikramiyesi gibi taleplerde bulunuyor. Bunun yanı sıra 2024 yılı için %70 oranında üçer aylık dönemlere bölünecek şekilde zam talep ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmeleri ve zam hakkında açıklama yaptı.

“GÖRÜŞMELER, TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE SONUÇLANACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işıkhan, tüm tarafları memnun edecek koşullar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca müzakerelerin tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanacağını da ifade etti.

Işıkhan, şimdiye kadar çalışanlardan, emeklilerden gelen talepleri hiçbir şekilde reddetmediklerini de sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE YÜZYILINA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Bakan Işıkhan, Çorum’da düzenlenen “Türkiye Buluşmaları” etkinliği sırasında bir basın toplantısı düzenledi. Işıkhan, il ve ilçe teşkilatlarının katkılarıyla Türkiye Yüzyılı’na gideceklerini belirtti. Işıkhan göreve geldikleri ilk zamanlarda hemen asgari ücreti artırdıklarını söyledi. Memurlar ve emekliler için de gerekli iyileştirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Işıkhan, katılımcı sosyal devlet anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Işıkhan, vatandaşlarla daha fazla buluşarak tüm sorunları dinleyeceklerini de dile getirdi.

MEMURLAR NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-SEN, 2024 yılı için istenen toplu sözleşme zammı tutarını 2024 yılında %5-%7, 2025 yılı için %6-7 olarak açıkladı. Toplam zam oranı %18 olarak açıklandı. Memur-SEN tarafından istenen toplam zam oranı 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 olarak belirtildi.

Memurlar; ölüm, doğum, cenaze ve yol yardımı gibi ödemeler de istiyor. Aynı zamanda kira zammı ve bayram ikramiyesi de memurlar tarafından talep edilenler arasında yer alıyor.