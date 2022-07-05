AB Parlamentosunda Gaz ve Nükleer Silahların 'Yeşil' Olarak Etiketlenmesi Planında 'Sıkı Oylama' Bekleniyor!

Salı günü yapılan açıklamada, Komisyonun gaz ve nükleer yatırımları sürdürülebilir olarak etiketleme önerisi üzerine Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamanın "sıkı" olacağını söylenildi.

Komisyonun taksonomi olarak bilinen tartışmalı planının Çarşamba günü saat 12: 00 civarında Strazburg'daki genel kurulda oylamaya sunulması planlanıyor.

Yatırımcılara hangi yatırımların yasal olarak yeşil olarak adlandırılabileceğini açıkça belirtmeyi ve politika yapıcıların sürdürülebilir alternatiflere öncelik vermek için finans sektörüne baskı yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ama zaten her iki güç kaynakları sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi sırasında istikrarlı bir enerji arzı güvence altına almak için gerekli olmasına rağmen, çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere ilişkin kriterleri yerine getirmek olmadığını iddia ettiği Haziran ayı ortasında iki anahtar Parlamento komiteleri tarafından reddedildi.

Nükleer enerjinin dahil edilmesine itirazlar nelerdir?

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Avrupa enerji programı direktörü Susi Dennison, "Mevcut enerji krizi ışığında bu hatlar yumuşamasına rağmen nükleer yakıta karşı çıkanlardan oluşan iki geniş grup var." dedi.

"Yılın başında komisyon taksonomi önerisi üzerine yasal işlem yapmakla tehdit eden Avusturya, Lüksemburg vb. Liderliğindeki kamp, nükleer atıkların güvenli bir şekilde ve çevresel etki olmadan nasıl bertaraf edileceğine dair net planların bulunmaması nedeniyle nükleer enerjinin temiz olarak sınıflandırılmasına itiraz ediyor. Ayrıca, Fukushima nükleer felaketinden sonra aşamalı olarak güvenlik kaygıları etrafında yoğunlaşan bir düşünce okulu var - İspanya, Almanya ve Portekiz burada örnek teşkil ediyor "dedi.

Lüksemburg ' dan (EPP) MİLLETVEKİLİ Christophe Hansen, Avrupa Halk Partisi de "önkoşul AB taksonomi altına alabilmek için, 2050 yılına kadar yüksek oranda radyoaktif atıklar için nihai bir depo gerekir, ve sonunda şu anda bunu anlayabilecek sadece üç üye devletler bu taksonominin önerisine itiraz eden diğer milletvekilleri ile Salı günü düzenlediği basın toplantısında vurguladı."