Bakan Az Önce Duyurdu! Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Hesaplara Yatırıldı...

Tarım ve Orman Bakanı tarafından az önce duyuruldu! Sosyal medya hesabından çiftçilere müjde verildi. 1 milyardan fazla ödemenin bugün itibari ile çitçilerin hesaplarına aktarıldığı bildirildi. İşte ayrıntılar…

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik 1 milyar 268 milyon lira ödemenin hesaplara aktarıldığını bildirdi. Yapılan ödeme kapsamında Fındık bazlı gelir desteği en büyük paya sahip oldu. 845 milyon 133 bin 986 lira ile ilk sırayı alan fındıktan sonra yaş çay desteği ikinci sırayı aldı. Yaş çay desteğinde 379 milyon 492 bin 146 lira ödeme yapıldı.

Çiftçilere Toplam 1 Milyar 268 Milyon 568 Lira Ödeme Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından çiftçilere yönelik verilen müjde büyük sevinç yaşattı. Toplam tutarı 1 milyar 268 milyon 568 bin 419 lira olan ödemede en büyük payı fındık alan bazlı gelir desteği almış oldu. Destek kapsamında toplam 845 milyon lirayı geçtin ödeme yapılmış oldu.

Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan tarım sektörü, çiftçilere yapılan destekler ile önem arz ediyor. Çiftçilerin üretmiş olduğu ürünlerin satış fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, maddi durumlarını olumsuz etkiliyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemeler ile çiftçilere maddi anlamda destek sağlanması amaçlanıyor.

Yapılan ödemeler arasında bulunan Yaş Çay desteği büyük öneme sahip. 379 milyon 492 bin 146 liralık tutar, destek kapsamında çay üreticilerine aktarılmış olacak. Bu amaçla çay üreticileri de desteklenerek üretim koşullarında iyileştirme sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler, çiftçilerin daha uygun şartlarda çalışmalarını sağlayarak tarımsal alanda üretimin artması ve gelişmesi amaçlanıyor. Bu sayede ülkemizin tarımsal ürün kapasitesi arttırılmış olacak. Ekonomiye ise katkı sağlayacak.