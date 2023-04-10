Asgari Ücret İle Çalışana Kötü Haber!

Asgari ücret ile çalışan kişilere kötü haber! Gelen veriler ışığında asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı. 1084 liraya kadar yükselen fark, asgari ücret ile çalışanları üzüyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Asgari ücret ile çalışanlara kötü haber geldi. Türk-iş tarafından veriler paylaşıldı. Açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin veriler acıkandı. Gelen verilere göre Mart ayı içerisinde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı ise 31 bin liranın üzerinde oldu.

Gelen verilere bakıldığında, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark bin lirayı aşmış oldu. Açıklama Türk-iş tarafından yapıldı. Mart ayına ait açıklanan Açlık ve Yoksulluk Sınırına ilişkin rapor yayınlandı. Açlık sınırından rakam 9 591 lira olurken, yoksulluk sınırında rakam 31 241 lira oldu.

Rapora Göre Harcamalar

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenebilmeleri için gerekli olan aylık harcama tutarı (açlık sınırı) 9 594,13 liraya, gıda harcamasına ilave olarak giyim, konut, fatura ve ulaşım gibi harcamalar da dâhil edildiğinde zorunlu olarak aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) tutarı ise 31 241,48 liraya yükselmiş oldu.

Yayınlanan raporda, gıda enflasyonunda yaşanan iki aylık değişim oranı yüzde 17,96 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamaya göre değişim ise yüzde 114,03 olarak gerçekleşti.

Sütün Litresi İlk Kez 25 lirayı aştı

Peynir ve yoğurt fiyatlarında gerileme yaşanırken, süt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Süt fiyat ilk kez 25 liranın üstüne çıkmış oldu. Yayınlanan raporda, et, balık, tavuk, yağlı tohum ürünlerinin yer aldığı grupta, çiftçilere verilen destekle gübrede yüzde 13, yemde ise yüzde 5 oranında yapılan indirim fiyatların Nisan ayında sabitlenmesini sağlayacak.