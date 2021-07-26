Bilal Hancı Sevgilisi Esin Çepni ile Evlendi!

Kafalar grubunun üyeleri arasında bulunan Bilal Hancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Çepni ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyada da ünlü olan grubun üyesi Bilal Hancı'nın nikah töreni Trabzon'da gerçekleşti. Çiftin Trabzon'da yapılan nikah törenine Kafalar grubunun üyeleri Atakan Özyurt ile Fatih Yasin'in yanı sıra çok sayıda misafir de katılım gösterdi.

Ünlü isim Bilal Hancı sevgilisi Esin Çepni ile Haziran ayında nişanlanmış ve çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Yaklaşık olarak 1 aydır nişanlı olan çift son olarak Trabzon'da gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi. Trabzon'da arkadaşları Bilal Hancı’yı arkadaşları Fatih Yasin ile Atakan Özyurt da yalnız bırakmadı. Kafalar grubunun ünlü ismi Bilal Hancı'nın özel gününe çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Özel gecede Karadenizli sanatçılar Volkan Arslan ile Ekin Uzunlar da sahne aldı ve keyifli anlardan çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Dünya evine giren Bilal Hancı ile Esin Çepni çifti de Instagram'dan gönderiler paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

YouTube'un ünlü ismi 31 yaşındaki Bilal Hancı, eşi Esin Çepni ile birlikte nikah sırasında çekilen fotoğrafını “biz evlendik” notu ile sosyal medya hesabından yayınladı. 2,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından evlendiği hakkında bilgi paylaşımında bulunan Bilal Hancı’ya çok sayıda beğeni dolu yorum da geldi. Trabzon'da dünya evine giren Bilal Hancı ile Esin Çepni çiftinin sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlar ile ilgili merak edilenler ve detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Eşi Bilal Hancı'nın “biz evlendik” notu ile paylaşmış olduğu gönderirsin yanı sıra Esin Çepni de sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Kendisini de “bayan Hancı” olarak tarif eden Esin Çepni takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.