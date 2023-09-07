Türkiye'de milyonlarca genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan vergisiz telefon uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de bu konunun ele alınması için önemli çabalar sarf edildiğini teyit etti.

Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır dün konuya ışık tutan yeni bir açıklama yaptı. Vergisiz telefonlar için uygunluk kriterleri belirlendi mi? Ayrıca, hangi telefon modelleri bu vergi muafiyetinden yararlanacak? Satışlar ne zaman başlayacak? Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde.

BAKAN NET KONUŞTU: 1-2 HAFTA İÇİNDE…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlere yönelik heyecan verici bir fırsatı duyurarak bu girişimin önemini vurguladı ve gençlere yönelik vergisiz telefon uygulamasına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı. Bu değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanının resmi bir açıklama yapacağını belirten Bakan Kacır, bu olumlu haberin önümüzdeki 1-2 hafta içinde gençlerle paylaşılacağına ve kamuoyunun bu yeni fırsatın ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak tanınacağını söyledi.

VERGİSİZ TELEFONLARIN DETAYI BELLİ OLDU MU?

Gençlerin hangi cep telefonlarını vergiden muaf tutacaklarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere ithal edilmeyen vergisiz yerli cihazların vergisiz satılması noktasına sıcak baktığı biliniyor. Şu anda bakanlıklar arasında dikkatli hesaplamalar eşliğinde müzakereler devam ediyor. Devlet, vazgeçeceği vergi geliri miktarını tahmin ediyor ve satın alınabilecek cep telefonu türlerine sınırlamalar getirmeyi düşünüyor.

Hükümet, yurt içinde üretilen cihazlara vergi muafiyeti sağlayarak yerel sanayileri desteklemeyi ve ithal ürünlere bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım sadece Bakan Şimşek'in dile getirdiği endişeleri gidermekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik büyüme ve istikrarı da teşvik etmektedir. Ayrıca bu girişim, gençlerin teknolojiye uygun fiyatlarla erişimini sağlayarak onları güçlendirmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.