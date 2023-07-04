Bahçe ve balkonlar, evin dışarıya açılan kapıları olmaktan ziyade artık ev içi yaşam alanlarımızın ferah bir uzantısı olmaya başladı. Özellikle apartman dairelerini kapalı birer beton kutu olmaktan kurtardığı için bu mekânları çok seviyoruz. Dolayısıyla sıradan bir oturma düzeniyle yetinmektense şık ve konforlu dekorasyon fikirlerine yöneliyor, içinde vakit geçirmelere doyamayacağımız balkon ve bahçeler hazırlamaya çalışıyoruz.

Keyifli yaşam alanları dekore etmenin yolu doğru mobilyaları seçmekten geçiyor. Ev dekorasyonunda ne kadar tecrübeli olursanız olun, balkonunuza veya bahçenize mobilya seçmekte zorlanmanız gayet doğal çünkü bu aşamada göz önünde bulundurmanız gereken birçok kriter var. Bu içeriğimizde doğru bahçe mobilyasına ihtiyaçlarınıza göre karar vermenin inceliklerine değineceğiz.

Önce Ne İstediğinize Karar Verin

Güzel bir dış mekân dekorasyonu hazırlamaya karar verdiğinizde hemen mobilya bakmaya başlayabilir ve sayısız seçenek arasından birbirinden bağımsız birçok parçayı beğenebilirsiniz. Ancak davetkâr ve konforlu bir alan yaratmak istiyorsanız öncelikle elinizdekilere ve ihtiyaçlarınıza göz atmanız gerekir.

Bahçe ve balkonlar çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Güneş üstünüzde ışıl ışıl parıldarken uzun, keyifli kahvaltılar yapabilir veya sakin, neşeli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bahçe ve balkonunuzu oturma odanızın devamı gibi kullanabilir, sadece uzanıp açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Bahçenizde bir havuz varsa güneşlenmek, dinlenmek, bir şeyler içerken sohbet etmek için de sevimli bir köşe hazırlayabilirsiniz. Sonuçtan gerçekten memnun kalmak için harekete geçmeden önce ne istediğiniz ve ne kadarını yapabileceğiniz üzerine düşünmelisiniz.

Bir Dekorasyon Stili Belirleyin

İçeride şık ve rahat bir oturma odası varken gönlünüz balkondan ya da bahçeden yana olsun istiyorsanız bu alanları dekore ederken estetiği ve konforu ihmal etmemelisiniz. Elinizdeki alanı nasıl kullanacağınıza karar verdikten sonra balkon ve bahçenizde uyumlu, ferahlık sağlayacak dekorasyon stili belirleyebilirsiniz.

Evin içine modern bir görünüm hâkimse balkon ve bahçenizde de yine minimal, modern bir dekorasyon deneyebilirsiniz. Bambaşka bir stille kontrast oluşturmak isterseniz daha geleneksel seçimler yapabilir ya da renklerin özgürce yerleştirildiği bohem fikirleri tercih edebilirsiniz. Hangi dekorasyon stilinin sizi daha mutlu edeceğini de bulduktan sonra artık alışveriş aşamasına geçebilirsiniz.

Uzun Ömürlü, Dayanıklı Malzemeler Tercih Edin

Bahçe mobilyaları güneş ışınları ve yağmur gibi pek çok farklı etkene maruz kalır. Dolayısıyla zaman içerisinde yıpranabilir, paslanabilir veya renklerini kaybedebilir. Mobilyalarınızı uzun süre aynı görünüm ve konforla kullanmak istiyorsanız satın alma aşamasında hangi malzemeden nasıl üretildiğine dikkat etmelisiniz.

Doğal bir görüntü yaratmak için ahşap ürünlerle ilgileniyorsanız sert hava koşullarına ve darbelere karşı dirençli olan sedir ağacını tercih edebilirsiniz ama sedir, kuruduğunda çatlayabileceği için düzenli olarak yağlanmaya ihtiyaç duyar. Sekoya, tik, okaliptus gibi ağaçlardan üretilen mobilyalar ise daha konforlu bir kullanım sunar.

Bahçe mobilyaları modellerinde yaygın kullanılan malzemeler arasında rattan ve hasır var. Minimal dekorasyon stillerine uygun olan rattan ve hasır mobilyalar uzun süre rahat bir kullanım sağlar ancak düzenli olarak bakım gerektirir. Bakım aralığını birkaç yıla uzatmak için sentetik rattan ve hasır ürünleri tercih edebilirsiniz.

Çelik malzemelerden üretilen mobilyalar çok daha sağlam olur, onları yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Bu ürünlerde ise kaplama ve boya oldukça önemlidir. İhtiyaç duydukça çelik mobilyaları neme ve paslanmaya dirençli boyalarla yenileyebilirsiniz. Çelik gibi metal malzemeli ürünlerde konforu sağlamak için minder kullanmak gerekir, bu da mobilyalarınızı yağmurdan korumanız gerektiği anlamına gelir.

Bahçe mobilyaları fiyatları incelendiğinde en uygun seçeneklere plastik ve PVC malzemeli modellerde rastlanır. Temizlik ve bakım açısından en zahmetsiz alternatifleri de barındıran plastik ve PVC malzemeli ürünler, ahşap ya da çelik malzemeli mobilyalar kadar dayanıklı olmayabilir. Yağmurdan etkilenmeseler de şiddetli rüzgârlarda sabitlenmeleri ve korunmaları gerekebilir. Bahçe masa sandalye takımlarında kullanabilen bir malzeme de cam ancak güvenlik açısından bu ürünlerin mutlaka kırılmaya dayanıklı ve güçlendirilmiş olması gerekir.

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