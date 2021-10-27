Bağışıklığı Düşük Olanlar Dördüncü Doz Covid Aşısına İhtiyaç Duyacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) güncellenmiş yönergelerine göre, bağışıklığı baskılanmış bireylere dördüncü doz Covid-19 aşısı almaları tavsiye edildi. CDC'nin Salı günkü güncellemesinde, 18 yaşın üzerinde olan ve orta veya ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış olanların, Moderna veya Pfizer aşısının üçüncü dozunu aldıktan altı ay sonra ek bir aşıya ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.

Dördüncü doz, Janssen dahil olmak üzere mevcut üç aşıdan herhangi biri olabilir. Orta derecede ila ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış kişiler, diğerleri arasında kanser, organ nakli alıcıları veya HIV tedavisi görenler gibi mevcut durumları olanları içerir.

CDC'nin verilerine göre, ABD'de yaşayan yaklaşık 9 milyon kişi bu kategoriye giriyor. Ağustos ayının başlarında, ajans bu kategorideki insanlar için üçüncü doz güçlendirici kullanımına izin vermişti. CDC geçen hafta tüm Amerikalılar için başlangıçta aldıkları aşılardan farklı olabilecek destekleyici aşıları onayladı.

Bu ayın başlarında DSÖ, altta yatan sağlık koşulları nedeniyle bağışıklığı düşük olanlar için ek dozlar da tavsiye etmişti. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, tam olarak aşılanmış olmalarına rağmen, bağışıklığı baskılanmış kişilerin hastaneye kabul edilme veya enfeksiyondan ölme olasılığının diğer aşılı bireylere kıyasla 484 kat daha fazla olduğunu gösterdi. CDC tarafından Eylül ayında yayınlanan bir çalışmada, Covid-19 güçlendirici aşının yan etkilerinin, insanların ikinci doz aşıdan sonra yaşadıklarını yansıtması muhtemeldir.

Rapor, yan etkilerin çoğunlukla hafif veya orta derecede olduğunu ve kol ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısını içerdiğini buldu. Çalışmaya göre, insanların yaklaşık yüzde 28'i rutin aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek yan etkileri çoğunlukla aşıdan sonraki gün yaşadılar.