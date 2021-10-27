ABD, Çin ve Rusya Asya Zirvesine Katıldı

Başkan Joe Biden ve Çin Başbakanı Li Keqiang, dünya güçlerinin ticaret, Tayvan, demokrasi, insan hakları ve Pekin'in tartışmalı bölgelerde giderek artan iddialı eylemleri üzerinde düello yaptığı bir bölgede Çarşamba günü 18 Asya-Pasifik ülkesinin yıllık zirvesine video ile katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği tarafından düzenlenen siyasi, güvenlik ve ekonomik konularda geniş kapsamlı bir forum olan Doğu Asya Zirvesi'nde de konuşacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün liderlere, dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil eden ve küresel GSYİH'nın %60'ından fazlasını oluşturan 18 ülkenin ekonomilerini gerileyen pandemi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Biden'ın ABD'nin ASEAN liderliğindeki bölgesel mimariye verdiği desteği yeniden teyit edeceği ve Hint-Pasifik bölgesinin karşı karşıya olduğu sorunları ele almak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışma vizyonunu tartışacağı belirtildi. ASEAN'ın bu yılki başkanı Brunei'nin ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük üst düzey toplantıların bir parçası olan zirveye 2017'den bu yana ilk kez bir ABD başkanı katılıyor.

Salı günü ASEAN liderleriyle yaptığı ayrı bir toplantıda Biden, Çin'in ulusal güvenlik ve ekonomik bir düşman olarak büyümesi karşısında ABD'nin bölgeyle ilişkisini güçlendirmek için 100 milyon dolarlık bir girişimi duyurdu. Biden, ABD'nin blokla ilişkisini "gerekli" olarak nitelendirdi. Finansman, sağlık harcamalarını, yeni bir iklim girişimini, eğitimi ve ekonomik toparlanmayı destekleyecek programları kapsayacak. Biden, "ABD'nin ASEAN ile ilişkilerine verdiği önemi doğrudan benden duymanızı istiyorum" dedi. “Benim ortaya çıktığımı ve sana ulaştığımı görmeyi bekleyebilirsiniz.”

Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler, ticaret, vizeler, diplomatik temsil ve eğitim değişimleri konularında çatışmacı bir yaklaşımı benimseyen eski Başkan Donald Trump yönetimi altında düşüşe geçmesinden bu yana yeni diplere düştü.

Biden'ın ABD'nin, Çin'in kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği, ABD'nin bir saldırı durumunda kendini savunmasına yardım etme konusunda kesin bir taahhüdü olduğunu söylemesinin ardından, Tayvan konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık alevlendi.

ABD'nin Avustralya ve İngiltere ile yaptığı nükleer denizaltı anlaşması, tartışmalı Güney Çin Denizi'nin çoğunu iddia eden ve anlaşmanın bölgesel istikrarı tehdit edeceği konusunda uyaran Çin'i de kızdırdı. Konu, Çarşamba günü Avustralya lideri ile ASEAN arasında yapılacak ayrı bir toplantıda gündeme gelebilir. Endonezya ve Malezya gibi bazı ASEAN ülkeleri de anlaşmanın Güney Çin Denizi gibi sıcak noktalarda gerilimi tırmandırabileceğinden ve bir silahlanma yarışına yol açabileceğinden korkuyor.