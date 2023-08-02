Emeklilik ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler sayesinde aynı sayıda prim ödeyenler ya da uzun süredir çalışanlar arasındaki farklılıklar gideriliyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için farklı emeklilik şartları söz konusu oluyor. Bu şartlar bazen aynı durumda olan iki emekli arasında ciddi farklılıklar doğuruyor.

Özellikle BAĞ-KUR için SSK’ya göre farklılıklar söz konusu oluyor. BAĞ-KUR sigortalıları 9000 gün prim ödeyerek emekli oluyor. Bu da SSK’ya göre bir hayli yüksek kalıyor. Bu konuda yakın zamanda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile BAĞ-KUR için prim ödeme gün sayısı 7200 gün olacak. Böylece BAĞ-KUR sigortalıları, 1800 gün daha erken emekli olacak.

BAĞ-KUR NORMAL VE KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

BAĞ-KUR sigortalılarının emekli olması için 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. Kadınlar, 7200 günle emekli olabiliyor. Erkeklerin ise 9000 gün prim ödemesi gerekiyor.

Kısmi emeklilik için kadınların 50 yaşında olması gerekiyor. Erkeklerin ise 55 yaşında olması isteniyor. Prim ödeme gün sayısı ise 5400 gün olarak uygulanıyor. Yapılacak düzenleme ile erkekler için uygulanan 9000 gün şartının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Böylece 5 yıl daha erken emekli olmak mümkün olacak.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Kısmi emeklilik için yıllara göre şartlar değişiyor. 08.09.1999 öncesi için 3600 gün prim ödemek yeterli oluyor. Yaş şartı ise 50-55 arasında değişiyor. 08.09.1999 sonrasında prim ödeme gün sayısı olarak 4500 günün tamamlanması gerekiyor. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 oluyor.

Kısmi emeklilik için 2008 yılından sonra 5400 gün isteniyor. Yaş şartı 58-60 olarak uygulanmaya devam ediliyor. Kısmi emekliliğin yanı sıra farklı borçlanma yoluyla da emekliliği erkene almak mümkün oluyor. Doğum ve askerlik borçlanması yoluyla emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Devlet tarafından kadınlar için erken emeklilik düzenlemesi yapılması da bekleniyor.