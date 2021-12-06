BAE'nin Üst Düzey Güvenlik Yetkilisi 'Sıcak Bağlar' Geliştirmek İçin İran'ı Ziyaret Etti

BAE'nin üst düzey ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin çözülmesinin olası bir işareti olarak görülen üst düzey görüşmeler için İran'ı ziyaret ediyor.

Ülkenin fiili hükümdarı ve Abu Dabi'nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed'in kardeşi Şeyh Tahnoon, Pazartesi günü başkent Tahran'da ikili ilişkilerin geliştirilmesini ve bölgesel ilişkilerdeki gelişmeleri görüştü.

İran Devlet Başkanı Ebrahim Raisi ile görüşmeden önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi (SNSC) sekreteri meslektaşı Ali Shamkhani ile ilk kez bir araya geldi. İran'dan yapılan toplantının bir okumasına göre Shamkhani, komşularla "sıcak ve dostane" ilişkiler geliştirmenin İran'ın dış politikadaki en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Güvenlik şefi, bölge ülkelerinin dış etki ve müdahalelerden etkilenmemesi gerektiğini, askeri harekatla değil diyalog yoluyla askeri ve güvenlik krizlerini sona erdirmek için çalışması gerektiğini vurguladı.

Shamkhani, Şeyh Tahnoon'un ziyaretinin "ilişkilerde yeni bir sayfanın başlangıcını işaretleyeceğini ve tüm bağların genişlemesi için zemin oluşturacağını" umuyordu. BAE, korkunç bir insani kriz tarafından yutulan bir ülke olan Yemen'de İran destekli Houthi güçleriyle savaşan Suudi liderliğindeki bir koalisyonun parçası.

İran ve Suudi Arabistan, Nisan ayından bu yana Bağdat'ta Irak'ın arabuluculuğunda dört tur görüşme gerçekleştirdi. Her iki dışişleri bakanı grubu da bu yıl Eylül ayında New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında bir araya geldi, ancak başka bir görüşme açıklanmadı.

Pazartesi günkü Shamkhani ile yaptığı görüşmede Şeyh Tahnoon'un BAE'nin jeopolitik bir güç olarak İran ile "sıcak ve kardeşçe" bağları geliştirmek istediğini söylediği kaydedildi. İki ülkenin ekonomik, toplu taşıma, enerji ve sağlık sektörü ilişkilerini güçlendirmeye yönelik potansiyel alanları ve kaldırılması gereken olası engelleri belirleyecek uzman çalışma grupları oluşturmasını önerdi.

Ziyaret, İran'ın nükleer baş müzakerecisi, dışişleri bakan yardımcısı Ali Bagheri Kani'nin birkaç üst düzey BAE yetkilisiyle görüşmek üzere Kasım ayı sonlarında Dubai'yi ziyaret etmesinin ardından geldi. Görüşmelerin ardından bir tweet'te ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma konusunda anlaştıklarını" söyledi.

Günler sonra Bagheri, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını restore etmeyi amaçlayan dünya güçleriyle yedinci tur müzakerelerde İran heyetine liderlik etmek için Viyana'ya gitti.