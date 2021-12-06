ABD ile Rusya Arasındaki 10 Önemli Gerilim Alanı Neler?

Kremlin, Başkan Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Salı günü Ukrayna çevresindeki gerilimleri tartışacakları bir video görüşmesinin arifesinde ABD-Rusya ilişkilerinin durumunu "oldukça acıklı" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililer geçen ay Ukrayna yakınlarındaki olağandışı Rus asker hareketlerine dikkat çektiler ve Moskova'nın korku tacirliği olarak reddettiği olası bir Rus işgali olduğunu söylediklerine dair endişelerini dile getirdiler.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'nun sınırlarına doğru sürünen genişlemesi ve Putin'in Moskova'nın Batı'dan ihtiyacı olduğunu söylediği uzun vadeli güvenlik garantilerinin görüşme sırasında odak noktası olacağını söyledi.

Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı garantiler ve Ukrayna da dahil olmak üzere Rusya'ya yakın ülkelerde belirli silah türlerinin konuşlandırılmayacağına dair bir taahhüt istediğini söyledi.

Putin'in Biden ile başka bir ABD-Rusya zirvesi yapma olasılığını da artırması bekleniyor. İki adam en son Haziran ayında Cenevre'de bir zirvede bir araya geldi. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Cenevre'de vardıkları anlaşmaların nasıl uygulandığını, neyin tam olarak uygulandığını ve neyin ekstra çalışmaya ihtiyaç duyduğunu tartışmaları gerekecek" dedi.

“Tabii ki gündem oldukça içler acısı durumda olan ikili ilişkiler. Ve sonra gündemde büyük görünen sorular. Öncelikle Ukrayna çevresindeki gerginlik, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi teması ve Başkan Putin'in güvenlik garantileri konusundaki girişimi.”

İşte iki dünya gücü arasındaki 10 gerilim alanı:

Ukrayna ve olası Batı yaptırımları

ABD, Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yüksek etkili ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere “ağır maliyetlerle” karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Washington, 2014 ve 2015 yıllarında Minsk'te imzalanan ve Ukrayna hükümet güçleri ile Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılar arasında yedi yıldır sürmekte olan savaşı sona erdirmek için tasarlanan anlaşmalara geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın NATO'dan talepleri

Rusya, asker konuşlandırmalarının, ABD'nin stratejik bombardıman uçakları ve Karadeniz'deki savaş gemisi manevraları da dahil olmak üzere NATO ve Ukrayna'nın saldırgan davranışlarına bir yanıt olduğunu söylüyor. Batı'dan, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği - ki bu Ukrayna'nın üye olmasını engelleyecek - veya Ukrayna'da Rusya'yı hedef alacak füzeler konuşlandırmayacağı konusunda yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep ediyor. ABD, hiçbir ülkenin Ukrayna'nın NATO hedeflerini veto edemeyeceğini söyledi.

Belarus

ABD, Rusya'nın müttefiki Belarus'u, binlerce göçmeni kendi topraklarından Avrupa Birliği'ne girmeye çalışarak AB için bir kriz yaratarak Ortadoğu'dan gelen göçmenleri "silahlandırmakla" suçladı. Rusya, Belarus hava sahasında devriye gezmek için nükleer yetenekli savaş uçakları göndermek de dahil olmak üzere Belarus lideri Alexander Lukashenko'yu destekledi.

Enerji

ABD, Rusya'nın gaz arzını artırarak Avrupa'daki enerji krizini hafifletmek için daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini söyledi ve Rusya'yı enerjiyi, özellikle Ukrayna'ya karşı siyasi bir silah olarak kullanmaması konusunda uyardı. Baltık Denizi altında yeni inşa edilen bir gaz boru hattı olan Nord Stream 2'ye dahil olan Rus kuruluşlarına yaptırım uyguladı. Kuzey Akım 2, Rusya gaz pompalamaya başlamadan önce bir Alman düzenleyiciden onay bekliyor, bu nedenle Ukrayna krizinin tırmanması durumunda potansiyel olarak Batı'nın yaptırımlarına karşı savunmasız kalacak.

Elçilikler anlaşmazlığı

Rusya ve ABD, kısasa kısas hamleleriyle birbirlerinin büyükelçiliklerini küçülttüler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 2 Aralık'ta bunun iki ülkenin bir çizgi çizmeye ve temsil sınırlarını kaldırarak yeniden başlamaya çalışabilecekleri bir alan olduğunu öne sürdü.

Siber saldırılar

ABD, Rus hükümeti için veya Rus topraklarından çalışan bilgisayar korsanlarını ABD siyasi partilerine, şirketlerine ve kritik altyapıya karşı siber saldırılar düzenlemekle suçladı. Rusya, siber saldırıları gerçekleştirdiğini veya bunlara müsamaha gösterdiğini reddediyor. Biden, konuyu Haziran ayında Putin ile gündeme getirdi ve siber saldırılara "sınır dışı" olması gerektiğini söylediği 16 kritik alanı sıraladı, ancak iki taraf o zamandan beri konuyla ilgili herhangi bir ilerleme sinyali vermedi.

Silahların kontrolü

Biden göreve başladıktan kısa bir süre sonra, iki ülke stratejik nükleer cephaneliklerinin boyutunu sınırlayan önemli bir anlaşmayı uzattı. Cenevre'de “gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemleri için zemin hazırlama” sözü verdiler ve Biden, anlamlı bir stratejik diyaloğun mümkün olup olmadığını öğrenmenin altı aydan bir yıla kadar süreceğini söyledi. Şu ana kadar belirgin bir ilerleme belirtisi yok.

Donanma

Washington, Putin'in en önde gelen siyasi rakibi Alexey Navalny'nin hapsedilmesini eleştirdi ve Rusya'daki insan hakları konusundaki endişelerini yeniden dile getirebilir.

Hapisteki Amerikalılar

ABD tarafı, Rusya'da asılsız suçlamalar olarak gördüğü suçlamalarla hapsedilen iki eski denizci Trevor Reed ve Paul Whelan'ın davalarını defalarca gündeme getirdi.

Suriye, dış politika

İki ülke, Rusya'nın 2015 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı bir iç savaşta desteklemek için askeri olarak müdahale ettiği Suriye de dahil olmak üzere çeşitli konularda anlaşmazlık yaşıyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta gerginliklere rağmen birlikte çalışabilecekleri alanlar olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik uluslararası çabalara ve eski Sovyet cumhuriyetleri Ermenistan ile Azerbaycan arasında Moskova'nın başrolde olduğu barış sürecine değindi.