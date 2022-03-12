BAE'de Kriptoları Tasfiye Eden Ruslar Güvenli Liman Arayışında

Şirket yöneticileri ve finans kaynaklarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) kripto şirketler, Ruslar servetleri için güvenli bir sığınak ararken milyarlarca dolarlık sanal para birimini tasfiye etme talepleriyle deliniyor.

Kaynaklar, bazı müşterilerin BAE'de gayrimenkul yatırımı yapmak için kripto para birimini kullandığını, bazılarının ise sanal paralarını sert para birimine dönüştürmek ve başka bir yere saklamak için oradaki firmaları kullanmak istediğini belirtti.

Bir kripto firmasının son 10 gün içinde İsviçreli brokerlerden milyarlarca dolarlık Bitcoin'i tasfiye etmek isteyen çok sayıda sorgu aldığını, çünkü müşterilerinin İsviçre'nin varlıklarını donduracağından korktuğunu belirten bir yönetici, taleplerin hiçbirinin 2 milyar dolardan daha az bir paraya olmadığını da sözlerine ekledi.

"Son iki haftada 5-6 tane falan içtik. Hiçbiri henüz çıkmadı - son dakikada düştüler, ki bu nadir değil - ama hiç bu kadar ilgi görmedik." diyen yönetici, şirketinin normalde ayda bir kez büyük bir işlem için soruşturma aldığını da sözlerine ekledi.

"Bir adamımız var - kim olduğunu bilmiyorum, ama bir komisyoncu aracılığıyla geldi - ve onlar ,'125.000 Bitcoin satmak istiyoruz' diyorlar. Ben de dedim ki, "Ne? Bu 6 milyar dolarlık bir şey. Ve "Evet, Avustralya'daki bir şirkete göndereceğiz", dediler.

İsviçre'nin finansal piyasa süpervizörü kripto para işlem hacimleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Ülkenin ekonomik işler sekreteryası (SECO) e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, kripto varlıkların İsviçre'nin "normal" Rus varlıklarına ve bireylere uyguladığı aynı yaptırımlara ve önlemlere tabi olduğunu, bu nedenle bir kişiye yaptırım uygulanması durumunda kripto varlıklarının da İsviçre'de dondurulması gerektiğini belirtti.

Körfez bölgesinin finans ve iş merkezi ve büyüyen bir kripto merkezi olan Dubai, uzun zamandır dünyadaki ultrarich için bir mıknatıs olmuştur ve BAE'nin Batılı müttefiklerle Moskova arasında taraf olmayı reddetmesi Ruslara paralarının orada güvende olduğunun sinyallerini vermiştir.

Şirketi, insanların mülk satın almasına yardımcı olmak için bir kripto para birimi hizmetiyle ortaklık yapan bir emlak komisyoncusu şunları söyledi: "Birçok Rus ve hatta Belaruslu'nun Dubai'ye geldiğini ve kripto para içinde bile getirebilecekleri her şeyi getirdiklerini görüyoruz."

Yaptırımlardan uzak mı?

BAE'deki bir finans kaynağı, Rusların Dubai'de mülk satın aldığını, kripto paralarını diğer yargı bölgelerinden çıkarıp Körfez devletine sokmanın bir yolu olarak kullandıklarını doğruladı.

Kripto para borsaları, birkaç detay verirken, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı tarafından yaptırım uygulanan Rusların hesaplarını engellediklerini belirttiler.

Coinbase Global Inc ve Binance gibi büyük borsalar, kripto paranın yaptırımlardan kaçmak için bir araç olarak kullanılmamasını sağlamak için adımlar attıklarını ve bu konuda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıklarını söylüyor.

Yine de, kripto kullanıcılara yüksek derecede anonimlik sunduğundan, Almanya ve Estonya gibi Avrupa ülkeleri bu hafta yaptırımların aşılmaya izin verebilecek herhangi bir boşluğun aşılmaya karşı daha sıkı gözetim çağrısında bulundular.

Üç Batılı diplomat, son haftalarda mülkleri de dahil olmak üzere servetleri için BAE'ye sığınan Rusların sayısından giderek daha fazla endişe duyduklarını ve bazılarının yaptırım altındakiler adına hareket edebileceği konusunda temkinli olduklarını söyledi.

Diplomatlardan ikisi, BAE'nin ülkenin ihtilaftaki tarafsız tutumunu gerekçe göstererek ağırlıklı olarak Dubai'de tutulduğunu söyledikleri Körfez devletinde Rus servetini çökerteceğinden şüphe duyduklarını söyledi.

Üçte biri, aynı zamanda bir altın ticaret merkezi olan BAE'nin itibarının etkilerini anlamasını ve harekete geçmesini umduklarını söyledi.