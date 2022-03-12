Rusya, 'İşgalcilere Ölüm' Paylaşım Kuralı Nedeniyle Instagram'ı Engelleyecek

Rusya, Şirketin "Rus işgalcilere ölüm" çağrısı yapan paylaşımlara izin vereceğini söylemesi üzerine Instagram'a erişimi engelleme planlarını açıkladı ve sahibi Meta Platforms Inc hakkında ceza davası başlattı.

Cuma günkü hareket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana tırmanan AMERIKA Birleşik Devletleri merkezli sosyal medya platformlarıyla karşı karşıya gelmesindeki son hareket oldu.

Moskova zaten Twitter'a erişimi sınırladı ve yine Meta'ya ait olan Facebook'ı engelledi.

Rusya'nın iletişim ve medya düzenleyicisi Roskomnadzor, platformun "askeri personel de dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarını" yaydığı için son derece popüler Instagram'a erişimi kısıtladığını söyledi.

Yasağın Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirten örgüt, aktif Instagram kullanıcılarına "fotoğraf ve videolarını diğer sosyal ağlara aktarma ve takipçilerini bilgilendirme zamanı" verdi.

Buna karşılık Meta'nın Küresel İşler Başkanı Nick Clegg, "olağanüstü ve benzeri görülmemiş koşullarda alınan" geçici bir karar olarak nitelendirdiği kararı savundu.

Yaptığı açıklamada "Açık olmak istiyorum: Politikalarımız, ülkelerinin askeri işgaline tepki olarak meşru müdafaanın bir ifadesi olarak insanların konuşma haklarını korumaya odaklanmıştır." dedi.

"Gerçek şu ki, standart içerik politikalarımızı herhangi bir düzenleme yapmadan uygularsak, şimdi sıradan Ukraynalıların işgalci askeri güçlere karşı direnişlerini ve öfkelerini ifade eden içerikleri kaldırıyor olurduk, bu da haklı olarak kabul edilemez olarak görülürdü."

Politikanın sadece Ukrayna'da geçerli olduğunu ve şirketin Rus halkını hedef alan nefret söylemine karşı politikalarını değiştirmediğini belirtti.

'Yasadışı aramalar'

Ancak büyük suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi, Meta hakkında soruşturma başlattığını söylemişti ve savcılar Silikon Vadisi devinin "aşırılık yanlısı" olarak damgalenmesi için bastırmıştı.

"Bir ceza davası başlatıldı ... sosyal ağlar Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Amerikan Meta şirketinin çalışanları tarafından Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik yasadışı cinayet ve şiddet çağrılarıyla bağlantılı olarak," dedi ve doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi.

Ceza davasının sonuçlarının ne olabileceği hemen anlaşılamamıştı.

Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinin tümü, araştırmacı Insider Intelligence'a göre geçen yıl sırasıyla 7,5 milyon, 50,8 milyon ve 67 milyon kullanıcı ile Rusya'da popüler.

Rusya'nın RIA haber ajansı, bir kaynağa dayandırdığı haberinde, mesajlaşma uygulamasının bilgi göndermenin bir yolu değil iletişim aracı olarak kabul edilmesi nedeniyle yasal hamlelerin WhatsApp'ı etkilemeyeceğini belirtti.