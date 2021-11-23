BAE Veliaht Prensi, Erdoğan İle Görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, BAE'nin fiili hükümdarı Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, bölgesel rakiplerin yıpranmış ilişkileri onarmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Çarşamba günkü toplantı, Libya ihtilafında karşıt tarafları destekleyen ve diğer bölgesel meseleler üzerinde fikir ayrılığı yaşayan iki ülke arasında yılların en üst düzey etkileşimini işaret edecek.

Türkiye cumhurbaşkanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, "İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve ilişkileri iyileştirmeye yönelik adımlar tartışılacaktır." Dedi. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı belirtildi.

BAE devlet haber ajansı WAM, Çarşamba günkü ziyaretin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine" geldiğini bildirdi.

WAM, Muhammed bin Zayed'in Türk cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin "ortak çıkarları gerçekleştirmek için çeşitli alanlarda ikili ilişkileri pekiştirme beklentilerine ve ayrıca bir dizi ortak endişe konusu ve en son bölgesel ve uluslararası meseleleri gözden geçirmeye" odaklanacağını söyledi.

İki lider 31 Ağustos'ta bir telefon görüşmesinde ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele almıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eylül ayında televizyonda yaptığı açıklamalarda, "Son zamanlarda Türk-Emirlik ilişkilerinde olumlu bir havanın hakim olduğunu" söyledi.

Ankara, son aylarda BAE ve Arap müttefikleriyle olan gerilimi azaltmaya çalıştı.

Erdoğan, Türkiye'nin kırılgan ekonomisini ve yabancı yatırımını daha da fazla etkileyen artan diplomatik izolasyondan çıkmak için Mısır da dahil olmak üzere bölgesel rakiplere ulaştı.