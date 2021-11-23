İsrail, İran'daki Çatışmayı Tırmandırmaya Hazır Olduğunun Sinyalini Verdi

Başbakan Naftali Bennett Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'la çatışmasını hızlandırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi ve ülkesinin dünya güçleriyle herhangi bir yeni İran nükleer anlaşmasına bağlı olmayacağını yineledi.

İsraillilerin paylaştığı bir görüşe göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bomba yapma potansiyeli olan projeleri durdurmak için yetersiz bulduğu 2015 anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin dolaylı müzakereler 29 Kasım'da başlayacak.

Nükleer silah arayışını reddeden İran, ABD'nin grevinden bu yana genişletilmiş uranyum zenginleştirme anlaşmasını ihlal etti.

Haziran ayında iktidara gelen Bennett, İran'ı "nükleer programının en ileri aşamasında" olarak nitelendirdi.

Hükümeti daha önce İran'a daha sert kısıtlamalar getiren yeni bir nükleer anlaşmaya açık olacağını söylerken, Bennett İsrail'in baş düşmanına karşı harekete geçme özerkliğini yeniden öne sürdü.

"Karmaşık zamanlar yaşıyoruz. En iyi arkadaşlarımızla anlaşmazlıklar olması mümkün” dedi.

Her halükarda, bir anlaşmaya dönüş olsa bile, İsrail elbette anlaşmaya taraf değil ve İsrail anlaşmadan yükümlü değil” dedi.

'İsrail kuşatıldı'

Bennett, İsrail'in İran'ın milis müttefikleriyle daha küçük çaplı çatışmalar olarak nitelendirdiği olaylardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

İranlılar, Tahran'da güvenle otururken İsrail Devleti'ni füzelerle kuşattı” dedi. “[İran gizli] Kudüs Gücü tarafından gönderilen terörist du jour'u kovalamak artık işe yaramıyor. Göndericiye gitmeliyiz."

Bennett, açıkça savaş tehdidinde bulunmamakla birlikte, siber teknolojilerin ve İsrail'in demokrasi ve uluslararası destek olarak avantajları olarak gördüğü şeylerin hayata geçirilebileceğini söyledi.

İran, sanıldığından çok daha savunmasız" dedi.

İsrail ayrıca Salı günü İran savaş insansız hava araçlarına karşı söylemini keskinleştirdi ve uzaktan kumandalı uçaklarla deniz saldırılarını gerçekleştirmek için kullanılan iki üs olduğunu ve karşı önlemler konusunda Arap ortaklarla işbirliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Körfez Arap ülkeleri, Suudi Arabistan'daki gemilere veya enerji tesislerine yapılan hava saldırılarında İran'ın veya müttefiklerinin elini görünce İsrail'in bu tür insansız hava araçlarıyla ilgili endişelerini paylaşıyor. Tahran bu tür iddiaları sık sık yalanladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bugün size, denizcilik alanındaki operasyonların başlatıldığı ve bugün de gelişmiş Shahed saldırı insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı Güney İran'daki Çabahar ve Qeshm adası bölgesindeki iki merkezi üssü ifşa ediyorum." televizyonda yayınlanan bir güvenlik konferansında anlattı.